Morre Nilton Cesar, cantor do brega 'Aquela Canção', aos 86 anos

O cantor Nilton Cesar morreu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada no perfil oficial do artista nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecido por seu repertório romântico, Nilton Cesar teve forte identificação com o público de Belém, onde suas canções alcançaram grande popularidade, especialmente músicas com sonoridade próxima do brega. Entre os sucessos mais lembrados estão “Aquela Canção”, “Ao Mundo Vou Contar” e “Férias na Índia”, que marcaram gerações de ouvintes na capital paraense.

VEJA MAIS

Natural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Nilton Cesar iniciou a carreira no final da década de 1960, em meio ao surgimento dos cantores românticos influenciados pela Jovem Guarda. Seu primeiro álbum, Dois Num Só Coração, trouxe a música “Férias na Índia”, de sua autoria, que ajudou a projetar seu nome nacionalmente.

O maior êxito da carreira veio em 1969, com a canção “A Namorada Que Sonhei”, que se tornou um de seus maiores clássicos. A música ficou conhecida pelo verso inicial “receba as flores que lhe dou...” e chegou a ganhar uma versão em espanhol. Outro destaque do repertório é a balada “Espera um Pouco... Um Pouquinho Mais”, que também teve boa repercussão junto ao público.

Nilton Cesar lançou álbuns de forma regular até o final dos anos 1980 e passou a integrar a galeria de artistas frequentemente associados ao chamado gênero brega, rótulo que marcou parte da música romântica brasileira daquele período.

Seu último lançamento disponível nas plataformas digitais é “Sapato Apertado”, gravado em ritmo de forró, encerrando uma trajetória que embalou histórias e relacionamentos de muitos fãs pelo país.