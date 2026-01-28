Capa Jornal Amazônia
Morre Nilton Cesar, cantor do brega 'Aquela Canção', aos 86 anos

Artista fez sucesso em Belém com músicas românticas próximas do brega nos anos 1970

Hannah Franco
fonte

Cantor Nilton Cesar morre aos 86 anos em São Paulo. (Reprodução/Redes sociais)

O cantor Nilton Cesar morreu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada no perfil oficial do artista nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecido por seu repertório romântico, Nilton Cesar teve forte identificação com o público de Belém, onde suas canções alcançaram grande popularidade, especialmente músicas com sonoridade próxima do brega. Entre os sucessos mais lembrados estão “Aquela Canção”, “Ao Mundo Vou Contar” e “Férias na Índia”, que marcaram gerações de ouvintes na capital paraense.

Natural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Nilton Cesar iniciou a carreira no final da década de 1960, em meio ao surgimento dos cantores românticos influenciados pela Jovem Guarda. Seu primeiro álbum, Dois Num Só Coração, trouxe a música “Férias na Índia”, de sua autoria, que ajudou a projetar seu nome nacionalmente.

O maior êxito da carreira veio em 1969, com a canção “A Namorada Que Sonhei”, que se tornou um de seus maiores clássicos. A música ficou conhecida pelo verso inicial “receba as flores que lhe dou...” e chegou a ganhar uma versão em espanhol. Outro destaque do repertório é a balada “Espera um Pouco... Um Pouquinho Mais”, que também teve boa repercussão junto ao público.

Nilton Cesar lançou álbuns de forma regular até o final dos anos 1980 e passou a integrar a galeria de artistas frequentemente associados ao chamado gênero brega, rótulo que marcou parte da música romântica brasileira daquele período.

Seu último lançamento disponível nas plataformas digitais é “Sapato Apertado”, gravado em ritmo de forró, encerrando uma trajetória que embalou histórias e relacionamentos de muitos fãs pelo país.

