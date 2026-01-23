Capa Jornal Amazônia
Banda Quero Mais e Carol Lyne fazem o som do 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (23)

Programa da Rádio Liberal FM tem apresentação de Ney Messias, diretor de Marketing do Grupo Liberal, e pode ser conferido na própria emissora e no Canal O Liberal no Youtube

Eduardo Rocha
Carol Lyne, João Henrique, Kênia Rodrigues e Ney Messias Jr no 'Mundo Brega Pará' (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

 


 

 

O décimo e histórico programa "Mundo Brega Pará" já pode ser conferido pelo público nesta sexta-feira (23) na Rádio Liberal FM (97.5) e no Canal O Liberal no Youtube. E a celebração dessa marca ocorre em alto estilo, com a participação muito especial da Banda Quero Mais e da cantora Carol Lyne, dois representantes desse estilo musical que tomou conta do Brasil e é muito apreciado também em outros países. Os artistas batem um papo musical com o apresentador Ney Messias Jr, diretor de Marketing do Grupo Liberal.

A Banda Quero Mais comparece ao "Mundo Brega Pará" com os vocalistas Kênia Rodrigues e João Henrique, além do produtor e tecladista do grupo, Dudu Marques. Kênia anunciou um projeto da banda para este ano. "Nós temos um projeto pagora que se chama Brega Funk, uma novidade, um ritmo criado dentro do nosso estúdio pelos nossos produtores musicais, Dudu Marques e o Dom, e o João Henrique, que veio fazer parte da nossa equipe pra somar e fazer essa coisa acontecer", disse a vocalista da banda. 

Kênia adiantou que a Quero Mais vai gravar um clipe de lançamento desse trabalho, "no estilo que a galera gosta, que a galera merece". Com quase um ano na banda, João Henrique disse que "estar nesta equipe é uma grande conquista, um grande êxito na minha carreira. Tudo isso está sendo muito novo e muito gratificante", declarou João.

Outra atração no "Mundo Brega Pará" é a cantora Carol Lyne. Ela repassa aos ouvintes momentos importantes de carreira artística e aborda a ascensão do estilo musical brega na cena musical brasileira. Sobre o sucesso do programa "Mundo Brega Pará", o apresentador Ney Messias destacou a empatia dessa atração da Liberal FM com o público que gosta da música e da cultura paraense como um todo.

"Chegar ao décimo programa significa que esta é uma janela da música paraense que nós criamos dentro da programação da Rádio Liberal FM que vai se eternizar na programação da emissora. O 'Mundo Brega Pará' começou com uma temporada de quatro programas e bateu tanto no paladar dos ouvintes que nós decidimos transformá-lo num programa perene da programação", disse Ney.

"E, a partir daí, outras vertentes, outras possibilidades começaram a acontecer no programa. Nós já lançamos a partir desse programa uma versão exclusiva de um feat. do Kim Marques com a Nirah cantando 'Beija-Flor, que é uma marcante do Kim Marques. Essa música ontem (22) alcançou o primeiro lugar Nas Mais Mais da Liberal, ou seja, a música mais pedida dos ouvintes da rádio", destacou Ney Messias Jr.  Em breve, novos produtos exclusivos de "Mundo Brega Pará", na Liberal FM. Por exemplo, Edilson Moreno e Sandrinha Eletrizante cantando "Lamazon" e Diogo e Hellen Patrícia com "Leviana'. A cada programa, os artistas convidados cantam versões acústicas para grandes sucessos ao violão do produtor musical Andinho Farias e com a percussão de Franklin Furtado.

