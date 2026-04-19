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Morre Nathalie Baye, ícone do cinema francês

Com cerca de 80 filmes no currículo em mais de 50 anos de carreira, a artista construiu uma trajetória marcada por parcerias com grandes diretores, como François Truffaut, Jean-Luc Godard e Maurice Pialat

Estadão Conteúdo
fonte

Nathalie Baye (Divulgação)

A atriz francesa Nathalie Baye morreu aos 77 anos, na sexta, 17, em sua casa, em Paris, segundo informou sua família. Reconhecida como um dos grandes nomes do cinema francês, ela enfrentava demência por corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa que afeta o humor, a cognição e os movimentos.

Com cerca de 80 filmes no currículo em mais de 50 anos de carreira - que incluiu, além do cinema, trabalhos na TV e no teatro -, a artista construiu uma trajetória marcada por parcerias com grandes diretores, como François Truffaut, Jean-Luc Godard e Maurice Pialat.

Nathalie ganhou o prêmio César de atriz em quatro ocasiões e também foi premiada no Festival de Veneza, em 1999, por sua atuação em Uma Relação Pornográfica. Entre seus papéis mais conhecidos está o de mãe do personagem de Leonardo DiCaprio em Prenda-me Se For Capaz, dirigido por Steven Spielberg. Ela também atuou em Downton Abbey 2: Uma Nova Era.

A atriz se relacionou por cinco anos com o músico Johnny Hallyday, que morreu em 2017, com quem teve uma filha, a também atriz Laura Smet.

A morte da atriz repercutiu entre autoridades e figuras públicas, entre elas o presidente da França, Emmanuel Macron, que homenageou a artista nas redes, destacando sua trajetória como parte da história recente do cinema francês. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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CINEMA/NATHALIE BYE/MORTE
Cultura
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