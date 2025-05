Morre Mônica Vidal, humorista que interpretou Marleninha Mattos no programa Pânico, aos 59 anos

Faleceu no último domingo (25), aos 59 anos, a humorista e radialista Mônica Vidal de Souza, conhecida por dar vida à personagem Marleninha Mattos no extinto programa Pânico na TV, da RedeTV!. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Segundo relatos da família, Mônica sofreu um mal súbito em sua residência, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, onde morava atualmente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a humorista já não apresentava sinais vitais ao ser atendida. O velório ocorreu ao meio-dia de segunda-feira (26), e o sepultamento foi realizado às 16h, no Cemitério Municipal de Vinhedo.

Mônica nasceu em São Paulo, no dia 18 de janeiro de 1966, e além da carreira na comédia, também atuava como radialista e baterista. De acordo com sua prima, Vera Barbosa, Mônica cuidava da mãe, que sofre de Alzheimer.

A humorista ficou conhecida do grande público por sua participação no Pânico na TV, onde interpretava Marleninha Mattos, uma paródia da diretora Marlene Mattos, que trabalhou por anos com Xuxa Meneghel. Sua estreia na televisão aconteceu em 2004, ao lado de Rodrigo Scarpa, o "Repórter Vesgo", em um quadro chamado “Vesgo invade a Band”.

Em homenagem publicada em seu Instagram, Rodrigo Scarpa relembrou com carinho o início da parceria e a irreverência da colega. “A presepada deu picos de 9 pontos na noite de domingo, deixando a RedeTV! na frente do Domingo Espetacular, da Record”, escreveu. O também ex-integrante do Pânico, Carioca, comentou a publicação: “Que pena… Meus sentimentos.”