Juju Salimeni diz que era tratada como 'lixo' no Pânico: 'Mulher era um pedaço de carne'

Juju Salimeni, uma das panicats mais conhecida do 'Pânico na TV', desabafou, em entrevista para o Leo Dias, sobre seus anos participando do programa. As informações são da Quem.

"Lixo. Mulher era um pedaço de carne. Mas meu sustento vinha dali. A gente ganhava R$ 200 por gravação. Se tivesse uma só no mês ou duas, era isso. Mas tínhamos vários eventos, presenças VIP... não parávamos. Foi um ótimo início", revelou ela sobre a forma de tratamento e cachê.

Ainda no bate-papo, a influencer afirmou que as mulheres do programa eram desvalorizadas e que a atração era machista. "É absurdo para os dias atuais. Eles não souberam se adequar. Existia humor depreciativo e uma forma de zoar as mulheres", avaliou. Sobre seus faturamentos atuais com as publicidades no Instagram, Juju contou que trabalha com mais de 30 marcas e que o valor dá para comprar um apartamento por mês.