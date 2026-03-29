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Morre Mary Beth Hurt, atriz de Hollywood, aos 79 anos de idade

Estadão Conteúdo

Mary Beth Hurt, atriz conhecida por ter feito parte do elenco de diversos filmes de Hollywood entre as décadas de 1960 e 2000, morreu neste domingo, 29, aos 79 anos de idade. Segundo informações da revista Variety, ela havia sido diagnosticada com a doença de Alzheimer nos últimos anos.

"Ela era uma atriz, esposa, irmã, mãe, tia e amiga, e fez todos esses papéis com graça e uma feroz generosidade. Apesar de estarmos todos lamentando, há algum conforto em saber que ela não está mais sofrendo e se reuniu às suas irmãs em paz", disse comunicado divulgado por seu marido, Paul Schrader, e sua filha, Molly.

A atriz nasceu como Mary Beth Supinger, em Marshalltown, no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, e adotou o sobrenome de seu ex-marido, o também ator William Hurt. Os dois foram casados por cerca de uma década e se divorciaram em 1981.

No cinema, esteve no elenco de filmes de grandes diretores como Interiores (1978), de Woody Allen, e A Época da Inocência (1993), de Martin Scorsese. Em O Mundo Segundo Garp (1982) contracenou com Robin Williams, o personagem que dava nome ao título.

Atuante no teatro desde a década de 1970, recebeu três indicações aos prêmios Tony, o principal do teatro dos Estados Unidos, por seu trabalho nas peças Crimes do Coração, Benfeitores e Trelawny of the Wells.

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