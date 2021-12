Morre Mark Taylor, criador He-Man e Tartarugas Ninja

Mark Taylor, a o criador de He-Man e das Tartarugas Nija, morreu na quinta-feira, aos 80 anos, em sua casa no sul da Califórnia, segundo informou sua família à Associated Press. A causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva. He-Man é o personagem principal da linha de brinquedos Masters of the Universe da Mattel, presente em uma série de histórias em quadrinhos e séries animadas. He-Man e seus amigos tentam defender o reino de Eternia e os segredos de Castelo de Grayskull das forças do mal de Esqueleto.

Embora tenha virado um ídolo das crianças por sua força descomunal, um herói em luta permanente contra vilões, He-Man virou ícone entre os membros da comunidades LGBTQ, que viram paralelos entre He-Man e a vida secreta do príncipe Adam, o alter-ego do herói.