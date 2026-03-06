Morre Marcus Lucenna, cantor de forró e poeta, no Rio de Janeiro

Marcus Lucenna, cantor de forró e poeta, morreu na última quinta-feira, 5, aos 68 anos, na cidade do Rio de Janeiro.

O corpo do artista foi velado nesta tarde na Feira de São Cristóvão. Em publicação nas redes sociais, o evento lamentou o falecimento do músico: "Com grande tristeza recebemos a notícia do falecimento de Marcus Lucenna, um verdadeiro guerreiro da cultura nordestina e grande defensor da nossa querida Feira de São Cristóvão".

"Cantador, poeta, pesquisador e apaixonado pelo Nordeste, Marcus dedicou sua vida a valorizar a arte, a literatura de cordel, o repente e as tradições do nosso povo", completa a legenda do post. "Seu trabalho ajudou a fortalecer a identidade nordestina no Rio de Janeiro e deixou um legado imenso para a cultura popular brasileira".

Marcus Lucenna foi um representante da cultura nordestina. Nascido no Rio Grande do Norte, o músico se mudou para o Rio de Janeiro com o sonho de se tornar cantor de forró.

Além da área cultural, Lucenna ainda trabalhou em colunas de jornal e teve programa em rádio.