Morre Luiz Carlini, um dos arquitetos do rock brasileiro

O compositor e guitarrista Luiz Carlini, conhecido nacionalmente, morreu nesta quinta-feira (7), aos 73 anos. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais do artista. A causa da morte não foi divulgada.

Reconhecido como nome influente do rock nacional, Carlini marcou gerações. O músico ficou eternizado pelo solo de Ovelha Negra, clássico interpretado por Rita Lee no álbum Fruto Proibido (1975).

Antes de se tornar referência, Carlini acompanhou o nascimento do rock psicodélico brasileiro. Ele atuou como roadie da banda Os Mutantes nos primeiros anos.

Trajetória e Legado Musical

Em 1973, Carlini fundou a banda Tutti Frutti. O grupo foi fundamental na carreira solo de Rita Lee após sua saída dos Mutantes. Carlini assinou composições ao lado da artista, como "Agora Só Falta Você" e "Lá Vou Eu".

O trabalho de Carlini em Fruto Proibido estabeleceu uma nova sonoridade para o gênero no País. Era uma mistura de blues, hard rock e elementos da Jovem Guarda.

Estilo e Influência na Guitarra Brasileira

Carlini transformou a guitarra em extensão da narrativa das músicas. Seus solos dialogavam com as emoções das canções.

Com uma Gibson Les Paul, o músico desenvolveu uma assinatura sonora reconhecível. Ele influenciou gerações de guitarristas brasileiros, como Roberto Frejat.

O artista participou de mais de 400 gravações. Trabalhou com nomes como Erasmo Carlos, Guilherme Arantes, Supla e Lobão.

Carlini permaneceu ativo na música. Recentemente, integrava a banda da turnê 50 Anos Luz, de Guilherme Arantes.

Homenagens e Despedida Final

Músicos, bandas e admiradores prestaram homenagens nas redes sociais após a confirmação da morte. Integrantes da cena do rock nacional destacaram a importância de Carlini.

O guitarrista Marcos Kleine, da banda Ultraje a Rigor, publicou uma homenagem. A banda Secos e Molhados também lamentou a perda.

O velório de Luiz Carlini ocorre nesta sexta-feira (8), no Cemitério da Lapa, em São Paulo, das 12h30 às 16h30. O enterro será realizado no mesmo local.