Morre Lai Yuqing, cineasta chinesa de 'Whisperings of The Moon', aos 23 anos

Lai morreu em decorrência de um incidente ocorrido em 30 de dezembro de 2025. O caso está sob investigação pelas autoridades locais

Estadão Conteúdo
fonte

Lai Yuqing (Instagram @lailaiisaname)

A diretora e roteirista chinesa Lai Yuqing, autora do longa-metragem Whisperings of the Moon, morreu aos 23 anos. A informação foi confirmada pelas produtoras Nimbus Films e Inwave Films, que trabalharam com a cineasta em seu filme de estreia. A morte ocorreu em Phnom Penh, no Camboja, onde o longa foi ambientado e filmado.

Em comunicado publicado nesta quarta-feira, 7, as produtoras informaram que Lai morreu em decorrência de um incidente ocorrido em 30 de dezembro de 2025. O caso está sob investigação pelas autoridades locais. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte.

As empresas também lamentaram o ocorrido: "É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia trágica de que a diretora Lai Yuqing, roteirista e diretora de Whisperings of the Moon, com quem tivemos o privilégio de trabalhar, morreu aos 23 anos, em 2 de janeiro de 2026, no horário do Camboja", publicaram, destacando que seguirão apoiando e preservando o legado da cineasta para que seus filmes continuem a ser vistos e lembrados.

Quem foi Lai Yuqing

Nascida em Tianjin, na China, Lai Yuqing construiu sua formação entre Nova York, Los Angeles e Toronto, antes de desenvolver seu primeiro longa.

Whisperings of the Moon acompanha uma atriz de teatro que retorna à cidade natal após a morte do pai e reencontra uma antiga amante, em uma narrativa marcada por memórias, silêncios e restrições sociais.

Antes do longa, Lai havia dirigido os curtas Two Suns (2024) e Love Is a Book (2024), este último responsável por dar origem ao projeto de Whisperings of the Moon. O filme foi produzido por Esther Li, Siddartha Jatla e Lily Yang, em uma coprodução internacional envolvendo o Camboja e outros territórios asiáticos, e selecionado para a 30ª edição do Festival Internacional de Cinema de Busan, em 2025.

