O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre José Santana, dublador de Chuck Norris e de personagens de 'Os Simpsons', aos 83 anos

Estadão Conteúdo

José Santana, conhecido por dublar personagens de Chuck Norris e da série Os Simpsons, como o diretor Seymour Skinner e o mafioso Tony Gordo, morreu no último domingo, 7, no Rio de Janeiro. Ele tinha 83 anos. A causa da morte não foi revelada.

Santana fez dublagens marcantes em Um Tira da Pesada (Hector Elizondo), Todo Mundo Odeia o Chris (Doc) e Succession, nesta última dando voz ao Logan Roy de Brian Cox.

Ele também emprestou a voz para as animações Galaxy Trio, Comandos em Ação - G.I. Joe, Transformers: Geração 1, Batman do Futuro, entre outras.

Santana iniciou a carreira aos 15 anos como locutor esportivo na Rádio Agulhas Negras. Nos anos 60, passou por emissoras como Rádio Relógio, Eldorado e Guanabara. Em 1970, ingressou na Rádio Nacional e participou da programação da TV Tupi do Rio. Começou no ramo da dublagem em 1972. Pouco tempo depois, chegou ao cargo de diretor na Herbert Richers e na rede Telecine.

