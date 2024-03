Morre Eric Carmem, cantor conhecido pelo hit 'All by myself'; ouça a música

O cantor de rock norte-americano Eric Carmem morreu aos 74 anos nesta segunda-feira (11). O artista foi líder do conjunto pioneiro do gênero "power-pop" dos anos 70 Raspberries, antes de partir em uma carreira solo, pela qual ficou conhecido pelo hit "All by Myself". Segundo a família, ele morreu no último fim de semana.

Confira a canção "All by myself"

A esposa do cantor, Amy Carmen, informou o ocorrido em uma publicação. "É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Eric Carmen. Nosso querido, amoroso e talentoso Eric nos deixou dormindo no fim de semana. Ele se confortaria em saber que, durante décadas, sua música tocou tantas pessoas e que a música será seu legado duradouro. Por favor, respeitem a privacidade da família enquanto lamentamos essa grande perda", escreveu Amy.

A banda os Raspberries foi formada na cidade Cleveland, nos Estados Unidos, e estourou no cenário do rock americano em 1972 com o álbum de estreia autointitulado, com seu maior sucesso, "Go All the Way". A música, provocativa para sua época, traz no eu-lírico o ponto de vista de uma mulher.