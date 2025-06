Morre Brian Wilson, líder dos Beach Boys, aos 82 anos

Brian Wilson, lenda da música e líder do grupo Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi anunciada pela família em uma publicação nas redes sociais, sem que fosse confirmada a data da morte. O músico passou por crises ao longo da vida, lidando com o vício em drogas e álcool; no ano passado, foi diagnosticado com demência. Sua música, no entanto, entrou para a história como símbolo da juventude americana dos anos 1960, influenciando artistas de diferentes gerações: o compositor Paul McCartney chegou a afirmar, em 1974, que God Only Knows era a maior música pop já escrita.

"É com o coração partido que informamos que o nosso amado pai Brian Wilson faleceu. Estamos sem palavras neste momento. Por favor respeitem nossa privacidade neste momento de luto", diz a mensagem divulgada pela família. Wilson tinha sete filhos com três mulheres diferentes. Com sua última esposa, Melinda Ledbetter, com quem ficou por 28 anos, ele adotou cinco deles. Melinda morreu em janeiro do ano passado, meses antes do diagnóstico de demência.

VEJA MAIS

Brian Wilson nasceu no dia 20 de junho de 1942 em Inglewood, na Califórnia. Dezenove anos depois, surgiam os Beach Boys, a princípio batizados de The Pendletones, banda formada por Brian, seus irmãos Dennis e Carl, seu primo Mike Love e seu amigo Al Jardine. O primeiro álbum do grupo, Pet Sounds, lançado em 1966, foi listado por várias publicações como um dos mais influentes da história da música.

A excelência do disco, idealizado integralmente por Wilson, se deve a uma combinação de fatores que incluem a complexidade de suas harmonias vocais, a riqueza e inovação instrumental, e a profundidade emocional de suas letras, que exploravam temas como amor e perda. Os arranjos contaram com uma variedade de instrumentos e elementos de jazz e música clássica.

O álbum também influenciou os Beatles a criarem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Com a intenção de superar não apenas o Pet Sounds, mas também o Sgt. Pepper's, Wilson criou então o projeto Smile, idealizado para ser uma inovação musical e lírica. Incorporando uma vasta gama de estilos musicais, desde o rock psicodélico até sons experimentais, Wilson e seu colaborador e letrista Van Dyke Parks buscaram criar uma sinfonia pop que refletisse a complexidade da experiência americana. No entanto, por causa de pressões internas da banda e de problemas pessoais de Wilson, Smile foi abandonado. Apesar de seu status de inacabado, o mito em torno do projeto persistiu, fascinando fãs por décadas, até que Brian Wilson finalmente lançou Brian Wilson Presents Smile, décadas depois, em 2004.

Apesar de terem começado a decair após a experiência da gravação de Smile no final dos anos 1960, os Beach Boys continuaram fazendo música e álbuns interessantes, como Sunflower, de 1970. Apesar de sua fama como surf boys, apenas o irmão Dennis Wilson tinha algum interesse pelo esporte.

Abusos

Wilson e os irmãos lidaram na juventude com um pai abusivo - o músico perdeu parte da audição por conta das surras que levava. Murry Wilson atuou como empresário da banda até ser expulso do convívio pelo primo de Wilson, Mike, que, cansado de sua tirania, lhe deu uma famosa surra.

"Meu pai chegava para nós e exigia: quero um hit número 1. E nós íamos lá e fazíamos um número 1", lembrou o músico em entrevista ao Estadão em 2004, quando ele esteve pela primeira vez no Brasil, para show no Tim Festival, no Jockey Club, em São Paulo. "Não gosto do meu pai e não é preciso explicar muito sobre os motivos para isso."

Desde cedo, Wilson lidou também com um transtorno que o fazia ouvir vozes que o repreendiam e menosprezavam. A tragédia pessoal do artista incluiu ainda anos de abuso de drogas além da ação de um psicólogo, Eugene Landy, que manteve o músico sob seu controle por quase uma década, até que um processo movido pela família de Wilson, em 1991, impediu a interferência do profissional em questões pessoais e profissionais do artista.

No final da década de 1980, Wilson desenvolveu tiques faciais, sintomas de uso excessivo de medicamentos psicotrópicos. Em 1984, os médicos diagnosticaram Wilson com esquizofrenia, encontrando também evidências de danos cerebrais causados por drogas. Ao longo dos anos, foram também muitas as brigas e os processos judiciais entre os integrantes do grupo. E Wilson foi marcado por uma tragédia pessoal com a morte do irmão Dennis, que lutava contra o alcoolismo quando se afogou, em 1983.

"As drogas me levaram à escuridão. Elas não fazem parte do processo criativo e podem revelar algo sobre o seu mundo mais íntimo, mas não te ajudam a criar nada", disse ele ao Estadão em 2004.

Na mesma conversa, ele afirmou não ter interesse nenhuma na música feita naquele momento, dizendo que gêneros como o hip-hop não eram uma forma de arte de verdade, posição que rendeu polêmicas. A jovens interessados em iniciar uma vida na música, foi categórico: "Ouçam os discos de Phil Spector, dos Beatles, ouçam os discos dos Beach Boys".

A banda foi incluída no Hall da Fama do Rock em 1988 e, em 2007, recebeu o Kennedy Center Honors, um dos prêmios mais importantes dos EUA, por sua contribuição significativa à cultura americana.

O apelo inocente dos Beach Boys sobreviveu à história cada vez mais conturbada do grupo. A ambição de Brian Wilson elevou os Beach Boys além dos prazeres de seus primeiros sucessos e conduziu-os a um mundo transcendente, excêntrico e destrutivo. Eles pareciam viver todas as fantasias, e muitos pesadelos, do mito californiano que ajudaram a criar.

Deixou os palcos em 2022 e vivia sob tutela de seu empresário

Brian Wilson estava desde maio sob tutela do empresário Lee Ann Hard e de seu publicitário Jean Sievers. A decisão foi da Justiça americana. "O tribunal concluiu, com base em evidências claras e convincentes, que a tutela é necessária e apropriada no sentido de que (Wilson) é incapaz de cuidar de (sua) pessoa", dizia a decisão da Justiça norte-americana.

Em 2019, ele havia cancelado uma turnê solo pelos EUA, afirmando que se sentia "mentalmente inseguro" após a realização de uma cirurgia nas costas.

Na época, ele afirmou que ainda pretendia voltar aos palcos, mas que "começara a se sentir estranho novamente". "Não temos certeza sobre o que está causando isso, mas não é bom para mim estar em turnê no momento, então estou voltando para Los Angeles", escreveu. "A música e meus fãs me mantêm e sei que isso será algo que eu poderei superar mais uma vez", afirmou, encerrando a mensagem com as palavras Love & Mercy, título da música do seu álbum de 1988. Sua última turnê foi em 2022. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.