Morre ator Paulo César Pereio, ícone do cinema brasileiro, aos 83 anos

O ator Paulo César Pereio morreu neste domingo (12), no Rio de Janeiro, aos 83 anos. O óbito do artista foi confirmado por Stepan Nercessian, amigo do ator e presidente do Retiro dos Artistas, onde Pereio vivia desde 2020.

Paulo César trabalhou na TV, teatro e no cinema, onde atuou em mais de 60 filmes. Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940, Pereio iniciou sua vida artística. Ele trabalhou com diretores como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.