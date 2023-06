Morre Astrud Gilberto: cantora tornou 'Garota de Ipanema' conhecida mundialmente

A cantora Astrud Gilberto morreu na madrugada desta terça-feira, 6, aos 83 anos. A informação foi compartilhada por meio do Instagram da neta, Sofia Gilberto, 7 anos, também cantora e compositora mirim. Astrud foi um dos maiores nomes da Bossa Nova e responsável por tornar conhecida internacionalmente a canção "Garota de Ipanema", de Tom Jobim, na sua versão em inglês.

Sofia compartilhou um vídeo com fotos e algumas imagens de sua avó e a música "Linda Sofia", e iniciou declarando que Astrud fez a música para ela e que gostaria que seu nome fosse "Linda Sofia". Na legenda: "Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto", escreveu Sofia em um post do Instagram.

Veja o vídeo: