Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Astrid Roemer, escritora surinamesa que participou da Flip 2025, aos 78 anos de idade

Estadão Conteúdo

Astrid Roemer, escritora surinamesa, morreu na última quinta-feira, 8, aos 78 anos de idade. A informação foi divulgada na imprensa holandesa e repercutida pela Companhia das Letras, editora que publicou parte de seus livros no Brasil.

A autora ficou conhecida do público brasileiro especialmente por sua participação na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2025, quando integrou a Mesa 16, "Pertencer, transformar", ao lado de Verenilde Pereira, com mediação de Adriana Ferreira Silva.

Na ocasião, falou sobre suas obras e visões de mundo e literatura numa conversa a respeito de histórias de mulheres que presenciaram a luta pela liberdade com marcas de violência em seus países. A íntegra da conversa está disponível no YouTube da Flip.

Astrid Roemer nasceu em Paramaribo, na então Guiana Holandesa, em 1947. Pouco depois de o país ganhar a independência em 1975, tornando-se Suriname, foi morar na Holanda, aos 19 anos de idade.

A situação em sua terra natal foi tema de diversas de suas obras, como Sobre a Loucura de Uma Mulher (1982), que chegou a concorrer ao International Booker Prize anos depois.

Seu primeiro livro de poesia foi Sasa: mijn actuele zijn, publicado em 1970. Na ocasião, escreveu sob o pseudônimo Zamani. Seu primeiro romance, Neem mij terug Suriname (1974) abordava a vida de uma pessoa surinamesa vivendo na Holanda - uma ótica da qual teve sua experiência própria.

De acordo com o site Poetry International, Astrid Roemer publicou sete coleções de poesia, uma autobiografia e diversas novelas, peças e contos. Ela também foi a primeira escritora do Suriname a receber prêmios da literatura holandesa como o P.C. Hooft, em 2016, e o Nederlandse Letteren, em 2021.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Literatura

Flip

Astrid Roemer
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda