Morre aos 96 anos o documentarista Frederick Wiseman

Morreu nesta segunda-feira (16), aos 96 anos, Frederick Wiseman, o lendário documentarista, cineasta e produtor americano. A morte foi comunicada pela família e pela produtora fundada por ele, a Zipporah Films.

"Por quase seis décadas, Frederick Wiseman criou uma obra incomparável, um abrangente registro cinematográfico das instituições sociais contemporâneas e da experiência humana cotidiana, principalmente nos Estados Unidos e na França. Seus filmes - de Titicut Follies (1967) ao seu trabalho mais recente, Menus-Plaisirs - Les Troisgros (2023) - são celebrados por sua complexidade, poder narrativo e olhar humanista. Ele produziu e dirigiu todos os seus 45 filmes sob o selo da Zipporah Films, Inc.", diz a nota.

Nascido em 1 de janeiro de 1930 em Boston, Massachusetts, EUA, Wiseman produziu alguns de seus filmes mais famosos quando já tinha passado dos 80. O diretor é mundialmente conhecido por Titicut Follies (1967), National Gallery (2014) e Ex Libris (2017).

Wiseman se formou no Williams College e na Faculdade de Direito de Yale, nos EUA. Começou sua carreira no cinema ainda na década de 60, construindo uma trajetória artística independente.

O cineasta recebeu um Oscar honorário em 2016, além de um Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza de 2014 por seu conjunto de obra.

"Ele deixará muitas saudades em sua família, amigos, colegas e nos inúmeros cineastas e espectadores ao redor do mundo cujas vidas e perspectivas foram moldadas por sua visão singular", diz a nota da família.

Wiseman deixa dois filhos e três netos. O funeral será restrito à família.