Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre, aos 74 anos, Bira Haway, produtor que marcou o samba e o pagode no Rio

Estadão Conteúdo

O produtor musical Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway, morreu no domingo, 25, aos 74 anos, no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Considerado um dos principais produtores de samba e pagode do Estado, ele era pai do cantor Anderson Leonardo (1972-2024), vocalista do Grupo Molejo.

Bira iniciou a trajetória artística como percussionista, atuando na noite paulistana. Foi nesse período que surgiu o apelido "Haway", em referência ao nome de um estúdio onde costumava gravar, nome artístico que adotou e carregou ao longo de toda a carreira.

Além da atuação como músico, também trabalhou como cantor e intérprete de escolas de samba. Ele esteve à frente da Estácio de Sá como intérprete no primeiro ano de Ciça como mestre de bateria da agremiação.

Trabalhos marcantes

A partir dos anos 1980, Bira passou a se dedicar à produção musical, função que o consolidou como um dos principais nomes do samba e do pagode no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, trabalhou com grupos como Molejo, Exaltasamba, Soweto, Samprazer e Grupo Revelação, participando da formação e projeção de artistas que se tornaram referências do gênero.

Problemas de saúde Nos últimos dias, o produtor enfrentava complicações de saúde. Ele havia passado recentemente por uma amputação de uma das pernas, abaixo da coxa, no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, e chegou a receber alta médica.

Na última quarta-feira, 21, voltou a passar mal e foi levado à UPA da Cidade de Deus, onde foi diagnosticado com insuficiência cardíaca. Em seguida, foi transferido para o Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu.

Homenagens e repercussão

Em publicação nas redes sociais, o Grupo Molejo lamentou a morte do produtor. "Hoje o nosso coração se despedaça. Perdemos quem mais acreditava em nós: nosso paizão, nosso guia, nosso mestre, produtor e diretor", escreveu a banda.

A postagem recebeu mensagens de pesar de diversos artistas, entre eles Délcio Luiz, Fred Camacho, Ronaldo Barcellos, João Martins, Tonho Matéria e Buchecha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BIRA HAWAY

MORTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DICAS

Ingressos do BTS acabam em 40 minutos no México; veja como se preparar no Brasil

Shows no Brasil estão marcados para outubro de 2026, em São Paulo

26.01.26 23h07

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Novela Turca

Conheça Hande Erçel e Kerem Bürsin, casal que foi da novela turca para a vida real

Protagonistas viveram casal dentro e fora da novela "Será Isso Amor?"; saiba mais

07.02.25 16h00

PEGADINHA

BBB 25: Anitta e pai fingem ser dupla de confinados no reality e divertem participantes

A cantora Anitta é a primeira atração do ‘Show de Quarta’, que será realizado na noite desta quarta-feira

15.01.25 22h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda