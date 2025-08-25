Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre aos 52 anos dublador de Chapolin, Game of Thrones e Emily em Paris

Flávio Back faleceu no Rio de Janeiro devido a complicações da diabetes após internação para tratar celulite bacteriana.

O Liberal
fonte

Flávio Back dava voz ao eterno Chapolin (Rep)

O ator e dublador Flávio Back morreu aos 52 anos no último domingo (24), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (25) pela Associação Brasileira de Dubladores à revista Quem. Ele estava internado no Hospital Casa de Portugal para tratar uma celulite bacteriana, mas sofreu complicações relacionadas à diabetes.

Dublador de séries como ‘Game of Thrones’ e ‘Chapolin’

Flávio Back era conhecido por emprestar sua voz a personagens de séries populares, como Game of Thrones, Emily em Paris e Ben 10. Ele também dublou os personagens interpretados por Carlos Villagrán na série Chapolin, disponível em plataformas como Prime Video, Netflix e Globoplay.

Dublador já havia perdido a visão de um olho por conta da diabetes

Diagnosticado com diabetes há anos, o artista convivia com complicações da doença. Em fevereiro de 2025, em entrevista ao Desfoque Podcast, revelou ter perdido a visão do olho esquerdo devido ao agravamento da condição. Segundo ele, os primeiros sintomas surgiram no fim de 2022.

“No fim de 2022, começei a sentir a vista embaçada. Passei por vários exames e a médica explicou que eu estava com um problema sério ocasionado pela diabetes. Precisei passar por uma cirurgia às pressas. Em janeiro de 2023, operei. Precisei mudar a minha alimentação”, contou à época.

Na mesma conversa, Back refletiu sobre os impactos da falta de cuidado com a saúde: “Como diabético sem-vergonha, eu achava que resolveria só tomando remédio, mas precisei prestar atenção na alimentação. Minha falta de cuidado com saúde me trouxe problemas sérios de saúde”.

Informações sobre velório ainda não foram divulgadas

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o velório ou sepultamento do artista. O falecimento ocorreu na capital fluminense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Flávio Back

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

TORCIDA

Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'

O reality musical da Globo terá a dupla como representantes do Estado do Pará

25.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

EITA!

Homem trai namorada em show do Nattan por R$ 1 mil e gera polêmica na web

A “brincadeira” proposta pelo cantor levou ao fim do relacionamento entre os envolvidos

25.08.25 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda