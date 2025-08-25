Morre aos 52 anos dublador de Chapolin, Game of Thrones e Emily em Paris

O ator e dublador Flávio Back morreu aos 52 anos no último domingo (24), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (25) pela Associação Brasileira de Dubladores à revista Quem. Ele estava internado no Hospital Casa de Portugal para tratar uma celulite bacteriana, mas sofreu complicações relacionadas à diabetes.

Dublador de séries como ‘Game of Thrones’ e ‘Chapolin’

Flávio Back era conhecido por emprestar sua voz a personagens de séries populares, como Game of Thrones, Emily em Paris e Ben 10. Ele também dublou os personagens interpretados por Carlos Villagrán na série Chapolin, disponível em plataformas como Prime Video, Netflix e Globoplay.

Dublador já havia perdido a visão de um olho por conta da diabetes

Diagnosticado com diabetes há anos, o artista convivia com complicações da doença. Em fevereiro de 2025, em entrevista ao Desfoque Podcast, revelou ter perdido a visão do olho esquerdo devido ao agravamento da condição. Segundo ele, os primeiros sintomas surgiram no fim de 2022.

“No fim de 2022, começei a sentir a vista embaçada. Passei por vários exames e a médica explicou que eu estava com um problema sério ocasionado pela diabetes. Precisei passar por uma cirurgia às pressas. Em janeiro de 2023, operei. Precisei mudar a minha alimentação”, contou à época.

Na mesma conversa, Back refletiu sobre os impactos da falta de cuidado com a saúde: “Como diabético sem-vergonha, eu achava que resolveria só tomando remédio, mas precisei prestar atenção na alimentação. Minha falta de cuidado com saúde me trouxe problemas sérios de saúde”.

Informações sobre velório ainda não foram divulgadas

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o velório ou sepultamento do artista. O falecimento ocorreu na capital fluminense.