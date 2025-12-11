Morre aos 38 anos Joyce Prado, diretora de 'Chico Rei Entre Nós'

A diretora e roteirista Joyce Prado, autora do documentário Chico Rei Entre Nós, morreu aos 38 anos. A informação foi divulgada pelo centro cultural Aparelha Luzia e confirmada na tarde desta quinta-feira, 11, pela Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), da qual foi cofundadora.

Referência na construção de narrativas negras no audiovisual brasileiro, ela também cofundou a Oxalá Produções e ganhou prêmios por trabalhos com a cantora Luedji Luna.

"Joyce é uma força imensa que seguirá iluminando nossos caminhos. Ela segue sendo uma das principais referências para o audiovisual brasileiro e para o que somos e defendemos enquanto profissionais do audiovisual negro. Sua sagacidade, doçura, força, acolhimento e senso de justiça permanecem por aqui sendo uma bússola", declarou a APAN em comunicado.

A cineasta foi premiada no 44º Festival Internacional de Cinema de São Paulo por Chico Rei Entre Nós (2020), documentário sobre um rei congolês escravizado no Brasil que libertou a si e aos seus súditos durante o Ciclo de Ouro em Minas Gerais. A partir dessa história, o longa explora os ecos da escravidão no País em uma narrativa sobre inclusão e resiliência.

No currículo de Joyce também estão as séries The Beat Diaspora (YouTube Originals) e Ancestralidades (Arte 1). No cinema, produziu ainda o longa documental Flores de Baobá (2016), vencedor do prêmio do público no Black Star Film Festival.

Por colaborações com a cantora Luedji Luna, Joyce foi reconhecida pelo Music Video Festival Awards (2020) e o Womens Music Event (2018, 2021 e 2024). Ela dirigiu vários clipes da artista, o documentário Memórias de Um Corpo no Mundo, sobre uma de suas turnês, e o curta visual do álbum Bom Mesmo É Estar Debaixo DÁgua, de 2020.

Luedji publicou uma homenagem à amiga em seu Instagram na tarde desta quinta. "Você emprestou a poesia do seu olhar pro meu trabalho em todos os meus discos, menos nesses último, que eu fiz quase inteiro pra ti", escreveu a cantora. "Você foi a amiga que eu sempre quis ter na infância e nunca tive, com você eu soube o que era ter pertença, e o que é não ser só. Te amo, te amo. Pra sempre!"