Morre aos 32 anos o jornalista e apresentador Erlan Bastos

O jornalista e apresentador Erlan Bastos morreu neste sábado (17), aos 32 anos, em Teresina, no Piauí. A informação foi confirmada pela NC TV Amapá, afiliada à Band e integrante do Grupo Norte de Comunicação, onde ele comandava o programa Bora Amapá.

Em nota publicada nas redes sociais, a emissora lamentou a perda e destacou o impacto deixado pelo jornalista em pouco tempo de atuação no estado. “Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado”, informou o comunicado.

Segundo a NC TV Amapá, Erlan se destacou pela postura crítica e investigativa. “Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá. Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania”, acrescentou a emissora.

A empresa também prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e ao povo amapaense, ressaltando que o legado do apresentador não será esquecido.

De acordo com familiares, em informações repassadas à TV Meio Norte, Erlan Bastos foi vítima de um câncer no intestino. Ele estava internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina, onde veio a óbito.