Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre, aos 23 anos, Isabelle Tate, atriz de '9-1-1: Nashville'

Estadão Conteúdo

Isabelle Tate, atriz conhecida por seu papel em 9-1-1: Nashville, morreu aos 23 anos no último domingo, 19. A informação foi confirmada pela People na quinta-feira, 23.

Ela havia sido diagnosticada com Charcot-Marie-Tooth (CMT), doença rara que ocasiona fraqueza e atrofia muscular progressiva nos membros e perda sensorial, mas a causa da morte não foi divulgada.

Segundo a TMZ, o funeral da atriz acontece nesta sexta-feira, 24.

Formada pela Middle Tennessee State University, ela começou a carreira na TV no episódio piloto de 9-1-1: Nashville. Na série, ela interpretou Julie, uma jovem cadeirante que participa de um show de streaptease ao lado de Blue (Hunter McVey).

O obituário publicado pela Agência McCray, que cuidava da atriz, definiu Isabelle como uma pessoa "cheia de energia, batalhadora, nunca dando desculpas para o fato de que ela poderia ter uma deficiência em relação aos outros."

Ela deixa a mãe, Katherine, o pai, John Daniel, e sua irmã, Daniella.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Isabelle Tate/morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

FUNK

Andressa Urach aparece como MC Ímola em produção realizada por paraense

O personal stylist de celebridades, André de Moraes, produziu a artista para sua nova fase artística. Profissional foi jurado do Rainha das Rainhas 2025

23.10.25 16h40

SE PROGRAME!

Programação do Global Citizen Festival: Amazônia terá shows e interatividade a partir das 15h

Na parte externa do Mangueirão, terá ativação exclusiva

23.10.25 16h10

PROGRAMAÇÃO

Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

Últimos ingressos disponíveis gratuitamente e exclusivamente para moradores de Belém e do Estado do Pará

23.10.25 15h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

ENTENDA

Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

24.10.25 13h21

celebridades

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

A notícia foi revelada no trailer da nova temporada do reality de sua família

24.10.25 11h38

BALLET

'Sagração': Theatro da Paz recebe Cia Deborah Colker com apresentações até domingo (26)

Espetáculo reúne 15 bailarinos e cenografia de Gringo Cardia com 170 bambus de quatro metros de altura

24.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda