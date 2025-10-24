Morre, aos 23 anos, Isabelle Tate, atriz de '9-1-1: Nashville'
Isabelle Tate, atriz conhecida por seu papel em 9-1-1: Nashville, morreu aos 23 anos no último domingo, 19. A informação foi confirmada pela People na quinta-feira, 23.
Ela havia sido diagnosticada com Charcot-Marie-Tooth (CMT), doença rara que ocasiona fraqueza e atrofia muscular progressiva nos membros e perda sensorial, mas a causa da morte não foi divulgada.
Segundo a TMZ, o funeral da atriz acontece nesta sexta-feira, 24.
Formada pela Middle Tennessee State University, ela começou a carreira na TV no episódio piloto de 9-1-1: Nashville. Na série, ela interpretou Julie, uma jovem cadeirante que participa de um show de streaptease ao lado de Blue (Hunter McVey).
O obituário publicado pela Agência McCray, que cuidava da atriz, definiu Isabelle como uma pessoa "cheia de energia, batalhadora, nunca dando desculpas para o fato de que ela poderia ter uma deficiência em relação aos outros."
Ela deixa a mãe, Katherine, o pai, John Daniel, e sua irmã, Daniella.
