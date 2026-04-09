Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop, aos 68 anos

O artista foi fundamental para formatar o som do gênero

Estadão Conteúdo
fonte

Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop (Reprodução)

O rapper e DJ americano Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop, morreu nesta quinta-feira, 9, aos 68 anos, por complicações de um câncer. A informação é do site TMZ.

Nascido Lance Taylor, em Nova York, no fim dos anos 1950, ele adotou o nome Afrika Bambaataa após fazer uma viagem para o continente africano no início dos anos 1970, época em que ele fundou a ONG Zulu Nation, movimento internacional de conscientização sobre o hip hop.

O artista foi fundamental para formatar o som do gênero com a música Planet Rock, de 1982, feita com o grupo Soulsonic Force.

Também teve destaque com a faixa World Destruction, concebida no auge da Guerra Fria em parceria com John Lydon, ex-cantor dos Sex Pistols. A parceria foi lançada sob o nome Time Zone.

Bambaataa e outras estrelas da música trabalharam no álbum antiapartheid Sun City com Steven Van Zandt, Joey Ramone, Run-D.M.C., Lou Reed, U2 e outros.

Ele também ficou conhecido por ter criado as bases para surgimento do miami bass e freestyle, ritmos que influenciaram o funk carioca na década de 90.

Bambaataa tinha relação especial com o Brasil. Em 2008, se apresentou na Virada Cultural, em São Paulo. Em 2010, abriu sua turnê brasileira no Circo Voador, numa noite com Marcelo D2 e Mr. Catra. No ano seguinte, voltou para o Rock in Rio 2011, para show no Palco Sunset. Em 2016, fez participação no clipe Tambor, de Fernanda Abreu, do álbum Amor Geral.

Nos últimos anos de sua vida, o rapper foi acusado por vários homens de abuso sexual ocorrido nas décadas de 1980 e 1990.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Afrika Bambaataa

morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em 'TBT', Renata Sorrah recorda visita a Belém e homenagem em festa de aparelhagem

Atriz esteve na capital paraense em 2025, onde apresentou espetáculo no Theatro da Paz

09.04.26 18h15

CULTURA

Ator estadunidense que interpreta Bolsonaro em filme 'faz alerta' sobre eleições; veja

A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018.

09.04.26 11h35

MÚSICA

Thiago Martins lança 'Quintal do TG – Volume 4' e consolida celebração do samba ao pagode

Com a vibrante "Morena" como faixa de trabalho, cantor encerra álbum audiovisual. Cantor se apresenta em Belém neste fim de semana

09.04.26 11h24

VIRALIZOU

VÉDEO: Vídeo de fã mirim dançando Joelma viraliza e é compartilhado pela cantora

Muitos internautas destacaram a importância de ver uma nova geração conhecendo músicas que marcaram o passado

09.04.26 9h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ator Michael Patrick morre aos 35 anos

Michael foi diagnosticado com um tipo de doença do neurônio motor (DNM) em 2023

09.04.26 8h52

TELEVISÃO

Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; equipe explica motivo

A Record escreveu que segue "de portas abertas para novos projetos juntos, em breve"

09.04.26 8h23

CULTURA

Ator estadunidense que interpreta Bolsonaro em filme 'faz alerta' sobre eleições; veja

A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018.

09.04.26 11h35

ENTENDA

BBB 26: saiba quem apertou o botão mágico e qual é a consequência

Agora, a decisão pode redefinir prioridades, expor alianças e até colocar jogadores considerados fortes em risco.

09.04.26 12h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda