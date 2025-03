Moraes MV lança álbum de estreia para contar histórias da Amazônia na poesia sonora do rap

Ser negro e viver na Amazônia, um região repleta de recursos naturais em contraste com a realidade dura para quem tem uma renda mínima para viver, é negro e tem sonhos para concretizar, por exemplo. Esse recorte marca a música do cantor e compositor paraense Moraes MV, que nesta quinta-feira (27) lança o álbum “Ontem, Hoje e Amanhã” nas plataformas digitais de música. O disco vem com nove faixas autorais nos gêneros rap e trap e traduz um desejo acalentado por Moraes há cerca de 13 anos.

“Essas canções falam sobre a minha percepção de negritude, falam sobre pertencimento amazônico e também sobre a minha perspectiva de ancestralidade”, adianta Moraes MV. O álbum reúne as músicas “Atemporal”, “Rimas Demarcadas” (ft. Thor Moreira); “Menino Rei”; “Dores, Caminho e Suor” (ft. Thor Moreira); “Ontem, Hoje e Amanhã”; “Oferta e Demanda” (ft. Bruna BG); “Fúria Negra” (ft. Nic Dias); “Black Trindade (ft. Sumano, MC Super Shock) e “N.M.R.M”.

O título do álbum, “Ontem, Hoje e Amanhã” revela a perspectiva de ancestralidade por parte de Moraes MV. “A ancestralidade não é algo restrito ao passado. Na verdade, ela é o que nos carregou até aqui, que entendemos como presente. E é ela que nos guia, que nos direciona para o futuro. Então, tudo é conectado. As coisas acontecem ao mesmo tempo”, ressalta o rapper.

Desafios

“Esse álbum é estritamente sobre a Amazônia. Ele tem algumas reflexões sobre a negritude de uma forma geral, mas a abordagem é ter a Amazônia como centro do processo mesmo”, pontua Moraes MV. Sobre ser negro nessa região do mundo, o artista diz que a identidade dele está totalmente relacionada com o que acontece nesse território, “como as águas me afetam, como as matas me afetam e como toda essa experiência acontece no meu dia a dia, onde eu moro, no Barreiro (bairro da periferia de Belém)”. “Traz uma outra perspectiva de como eu vou ver a rua, como vou me portar na rua, essa relação com território acaba sendo um desafio diário”, salienta o compositor.

Nesse contexto, Moraes MV ressalta que fazer parte de um grupo social faz parte de uma realidade de risco na região, como, por exemplo, morar na periferia, numa aldeia, num quilombo, ser pobre, ser negro, ser uma pessoa LGBTQIAPN+, diante da presença da violência constante com relação a direitos básicos. “Sabe o que é você andar na rua e não saber se vai voltar?”, questiona Moraes MV, exemplificando a realidade de muita gente.

Para colocar para fora o que sente no dia a dia e dar um recado para o público acerca de aspectos sensíveis da realidade em que se vive, Moraes MV lança mão da liberdade poética do rap. Em breve, esse artista pretende fazer um grande show de lançamento do álbum de estreia, com uma banda, DJs e performances artísticas. O álbum “Ontem, Hoje e Sempre” conta com a produção de um time de peso, incluindo Erick Di, OnçaBeat, Navi Beats, Donloco, Sativo Beats e MRS. Confira o pré-save do álbum aqui.