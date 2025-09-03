Capa Jornal Amazônia
Cultura

Moon Taeil, idol de k-pop acusado de estupro, é sentenciado a três anos e seis meses de prisão

Estadão Conteúdo

O idol de k-pop Moon Taeil, ex-integrante do grupo NCT, foi sentenciado a três anos e seis meses de prisão por estupro coletivo, após uma denúncia protocolada em 13 de junho de 2024, que só veio a público em agosto do mesmo ano. Ele ainda pode recorrer da decisão, em uma audiência de apelação junto dos três outros réus que foram acusados por uma vítima que decidiu se manter anônima.

A primeira audiência de apelação dos três réus ocorrerá em 17 de setembro, na 11ª Seção Criminal do Tribunal Superior de Seul, sobre acusações de violação da Lei sobre Casos Especiais Relativos à Punição, etc. de Crimes Sexuais. Após a acusação, Taeil foi expulso do grupo, de acordo com um comunicado realizado pela SM Entertainment, empresa responsável pelo NCT, em 28 de agosto do ano passado: "Recentemente, confirmamos que Taeil foi acusado em um caso criminal relacionado a crimes sexuais."

"Ao analisar a situação, nós reconhecemos que o problema é muito sério e decidimos que Taeil não poderia mais continuar as atividades da equipe. Discutimos esse assunto com Taeil e foi decidido que ele será removido do grupo. Atualmente, Taeil está cooperando fielmente com a investigação policial. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança." "Pedimos desculpas profundamente pela controvérsia causada por nosso artista", finaliza o comunicado.

