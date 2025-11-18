Monsters of Rock anuncia Extreme
O festival ocorre no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo, e os ingressos já estão à venda
O festival Monsters of Rock anuncia mais uma atração para o seu line-up de 2026: a banda americana Extreme, um dos grupos de hard rock mais influentes do cenário mundial. A banda se junta agora ao Guns N'Roses, Lynyrd Skynyrd e Halestorm.
Liderada pelo vocalista Gary Cherone e pelo guitarrista Nuno Bettencourt, a banda conquistou notoriedade nos anos 1990, com Pornograffitti, o segundo álbum de estúdio gravado pela banda de Boston.
O disco trouxe o hit More Than Words, que levou a banda ao topo da Billboard Hot 100. Outras duas faixas de Pornograffitti figuraram na parada de sucessos: Hole Hearted e Decadence Dance.
O sucesso da banda seguiu e hoje o grupo contabiliza mais de 10 milhões de álbuns vendidos e um repertório repleto de clássicos do rock.
Além de Cherone e Bettencourt, a banda é formada pelo baixista Pat Badger e pelo baterista Kevin Figueiredo.
O festival ocorre no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo, e os ingressos estão à venda pelo Eventim.
Outras atrações devem ser anunciadas em breve.
Confira os preços dos ingressos para o Monsters of Rock 2026
- Pista Premium: R$ 1,35 mil (inteira) / R$ 675 (meia-entrada legal)
- Pista: R$ 750 (inteira) / R$ 375 (meia-entrada legal)
- Cadeira Inferior: R$ 950 (inteira) / R$ 475 (meia-entrada legal)
- Cadeira Superior: R$ 600 (inteira) / R$ 300 (meia-entrada legal)
- Backstage Mirante: R$ 3 mil (inteira) / R$ 2,41 mil (meia-entrada legal)
- Fan Zone Pista Premium: R$ 2,85 mil (inteira) / R$ 2,17 mil (meia-entrada legal)
- Fan Zone Cadeira Inferior: R$ 2,45 mil (inteira) / R$ 1,97 mil (meia-entrada legal)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA