Monsters Of Rock 2026: Jayler e Dirty Honey são confirmados no festival

Estadão Conteúdo

O Monsters of Rock 2026 enfim anunciou sua line-up completa. Além dos já confirmados Guns n Roses, Lynyrd Skynyrd e Extreme, a organização do evento confirmou, nesta terça-feira, 2, que Jayler, Dirty Honey, Halestorm e Yngwie Malmsteen também subirão ao palco no Allianz Parque, em 4 de abril.

Como comprar ingressos para o Monsters of Rock 2026

Produzido pela Mercury Concerts, o Monsters of Rock 2026 tem como objetivo unir bandas clássicas e emergentes do hard rock, se consolidando como um dos principais festivais do gênero no Brasil.

Os ingressos já estão à venda pela Eventim, com preços variando entre R$300 (meia-entrada para Cadeira Superior) e R$3.090 (inteira para Backstage Mirante). Por enquanto, todas as modalidades de entradas estão disponíveis.

A formação atual do Guns n'Roses conta com os membros "clássicos" Axl Rose, Slash e Duff McKagan, além de Isaac Carpenter, Dizzy Reed e Melissa Reese. Já o Lynyrd Skynyrd está na estrada com Johnny Van Zant, Rickey Medlocke, Mark Matejka, Damon Johnson, Keith Christopher, Michael Cartellone, Peter Keys, Dale Krantz-Rossington e Carol Chase.

O Monsters of Rock 2026 acontece em 4 de abril, no Allianz Parque, localizado na Zona Oeste de São Paulo. Os portões do estádio serão abertos às 10h da manhã, com o primeiro show tendo previsão de início para às 11h45

Serviço - Monsters of Rock 2026 Data: 04 de abril de 2026 Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo Abertura dos portões: 10h Início dos shows: 11h45 (a confirmar) Atrações confirmadas: Guns N'Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme, Halestorm, Yngwie Malmsteen, Dirty Honey, Jayler

Palavras-chave

MÚSICA/MONSTERS OF ROCK 2026/JAYLER/DIRTY HONEY
Cultura
