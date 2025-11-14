Capa Jornal Amazônia
Monsters of Rock 2026: Começa a venda de ingressos; veja detalhes e bandas confirmadas

O festival está marcado para o dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo

Estadão Conteúdo
fonte

Guns N' Roses (Instagram @gunsnroses)

As vendas de ingressos para o Monsters of Rock 2026 começaram nesta sexta-feira, 14. O festival está marcado para o dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

Esta será a nona edição do evento no Brasil e reúne nomes consagrados do rock. O line-up traz Guns N Roses, formado pelos veteranos Axl Rose, Slash e Duff McKagan, além de Isaac Carpenter, Dizzy Reed e Melissa Reese.

Lynyrd Skynyrd, atualmente liderado por Johnny Van Zant e Rickey Medlocke, estreia no festival. Completa a programação o Halestorm, banda de rock moderno vencedora do Grammy, formada por Lzzy Hale, Arejay Hale, Joe Hottinger e Josh Smith.

O primeiro Monsters of Rock aconteceu em 1994, no Estádio Pacaembu, em São Paulo, e tinha o Kiss como a principal atração. A edição mais recente, que aconteceu em abril de 2025, teve Scorpions e Judas Priest em seu line-up.

Venda de ingressos Monsters of Rock 2026 Os ingressos estão à venda no site da Eventim, com preços a partir de R$ 300. Há também venda presencial, sem taxa, na bilheteria do Allianz Parque.

Nesta sexta-feira, a compra presencial ocorre no portão B (Av. Francisco Matarazzo, 1.705). Depois disso, as entradas estarão sujeitas à disponibilidade no portão A (Rua Palestra Itália, 200, Água Branca), de terça a sábado, das 10h às 17h. A bilheteria não funciona em feriados, emendas e dias de jogos ou eventos no estádio.

Preços

Pista Premium

R$ 1,35 mil (inteira) R$ 675 (meia-entrada)

Pista

R$ 750 (inteira) R$ 375 (meia-entrada)

Cadeira Inferior

R$ 950 (inteira) R$ 475 (meia-entrada)

Cadeira Superior

R$ 600 (inteira) R$ 300 (meia-entrada)

Vip - Mirante Backstage

R$ 3,09 mil (valor do ingresso inteira + pack mirante) R$ 2,4 mil (valor do ingresso meia-entrada + pack Mirante)

Vip - Fanzone Pista Premium

R$ 2,85 mil (valor do ingresso inteira Pista Premium + pack Fanzone) R$ 2,17 mil (valor do ingresso meia-entrada Pista Premium + pack Fanzone)

Vip - Fanzone Cadeira Inferior

R$ 2,45 mil (valor do ingresso inteira Cadeira Inferior + pack Fanzone) R$ 1,97 mil (valor do ingresso meia-entrada Cadeira Inferior + pack Fanzone)

Cultura
