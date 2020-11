Monique Evans mostra resultado de harmonização facial

Monique Evans terminou a relação com a DJ Cacá Werneck e tem se dedicado mais aos cuidados com si mesma. Esta semana ela deu continuidade aos tratamentos estéticos que tem feito no rosto, entre eles os fios de sustentação da face. Ela também fez preenchimento facial.

"O antes e depois dos fios de PDO. Reparem no meu queixo e pescoço. Incrível!", mostrou Monique. "Harmonização pela Dra. Beatriz Garetti, sem retoque e sem filtro! Muito feliz com o resultado", completou.