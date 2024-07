Modelo mais alta do mundo lamenta vazamento de vídeo erótico

Considerada a modelo mais alta do mundo, com 2,06m, Ekaterina Lisina está atrás do responsável pelo vazamento de seu conteúdo sensual da plataforma OnlyFans. Ela afirma que um vídeo de conteúdo explícito foi roubado do site de assinatura e publicado na plataforma Discord.

Ekaterina cobra US$ 36 (R$ 200) pela assinatura de suas imagens no OnlyFans. Ela estima que perdeu cerca de $ 2,8 milhões com o vazamento do vídeo, por considera-lo especial.

"É um dos meus vídeos mais explícitos e é por isso que foi valioso", explicou ela ao NY Post.

A modelo, de origem russa afirma que quer ser indenizada pelo compartilhamento não autorizado do vídeo. "Isso me forçou a ser mais explícita", reclama.