Musa do OnlyFans e atriz do programa João Kleber diz que MC Pipokinha tirou sua virgindade

Brida Nunes, estrela do OnlyFans e do Privacy, é a nova atriz de pegadinhas do programa João Kleber Show, da RedeTV!. Ela revelou um pouco mais da sua intimidade.

Conhecida por criar conteúdo adulto para plataformas online, Brida, que tem 19 anos, confessou que MC Pipokinha foi quem a introduziu nesta empreitada.

“Nós gravamos juntas e o vídeo viralizou, bateu 1 milhão de views em menos de 12 horas. Ela tirou a minha virgindade. Foi a primeira mulher que peguei, desde então não paramos mais de gravar. Rolou uma química com pegação liberada. Numa das cenas, fizemos uma pegadinha na rua, provocando os homens. Foi então que surgiu o convite da TV”, disse em entrevista ao Splash UOL.

Além disso, a produtora de conteúdo revelou ainda que se apaixonou um pouco pela MC, mas que o relacionamento entre elas não evoluiu para algo mais sério.

"Ficou mesmo na pegação. Fiquei mexida depois que gravamos a primeira vez, talvez por ter sido a minha primeira mulher. Já gravei com famosas, com a Andressa Urach, com atores, mas nada mexeu tanto comigo assim. Ela é apaixonante, tem pegada e sabe fazer a coisa", revela.