Modelo cria polêmica por fotos sem roupa, nadando com tubarões

A modelo belga Marisa Papen já foi fotografada, nua, carregando uma cruz de madeira, no Cidade do Vaticano, sentada em duas Bíblias no meio da Praça de São Pedro e agora, nadando com tubarões, sem proteção.

Aos 28 anos, ela costuma desafiar e questionar valores religiosos. A ativista já se envolveu em polêmicas por posar nua no templo de Luxor (Egito), nas proximidades do Muro das Lamentações, em Jerusalém, e na mesquita Hagia Sophia, em Istambul (Turquia).

A polêmica da vez na vida de Marisa é o mergulho em Oahu (Havaí) com tubarões, sem qualquer proteção. E, claro, nua. A iniciativa é uma parceria da modelo com a entidade de defesa do meio ambiente Earth Family.

Ela se defendeu, afirmando que as fotos em locais religiosos foram mais arriscadas do que estar frente a frente com tubarões.