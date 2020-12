'Modalidade de crime', diz Zélia Duncan sobre suspensão de exames de HIV pelo SUS

A cantora Zélia Duncan demonstrou indignação diante da notícia de suspensão de exames de HIV e hepatites virais pelo SUS. O Ministério da Saúde deixou vencer um contrato e suspendeu os exames de genotipagem no Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas que vivem com HIV, aids e hepatites virais.

O teste é essencial para definir o tratamento mais adequado para quem desenvolve resistência a algum medicamento.

No Twitter, Zélia respondeu a notícia publicada pelo jornal Estadão, classificando a atitude do governo como "Modalidade de crime", uma vez que milhares de vidas dependem do tratamento oferecido pelo SUS.