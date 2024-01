Moda: designer Jacke Carvalho traz projeto ‘Marajó Ancestral’ para Belém

Inspirado na história potente do mítico Marajó, a designer de moda Jacke Carvalho apresenta na próxima sexta-feira, 5, em Belém, o projeto “Marajó Ancestral”. Na mostra, o público poderá acompanhar uma coleção de acessórios e bolsas na Galeria Vicente Salles, no Memorial dos Povos, a partir das 19h. O novo projeto da designer paraense, que há mais de uma década trabalha com moda e sustentabilidade, foi contemplado no Prêmio da Fundação Cultural do Pará de Pesquisa e Experimentação Artística 2023 da Secretaria de Cultura e Governo do Pará.

A artista, movida pelo desejo de conexão com a história de seus antepassados, tem como ponto de partida de pesquisa para o projeto uma imersão no único museu caboclo do mundo: o Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, um dos pontos turísticos mais importantes do Pará e referência cultural e científica sobre a ilha. Segundo Jacke, “essa jornada iniciou em 2019, quando eu comecei a pesquisar a história da minha família, a fazer meus exames genéticos, pesquisar de onde meus avós vieram”, contou.

Jacke descobriu durante as pesquisas que seu matriarcado é todo de mulheres marajoaras. “Então herdei esse ócio criativo da moda da minha avó que era uma grande costureira, que veio do Marajó, nasceu na Vila do Pesqueiro. Isso foi uma riqueza para mim, uma descoberta muito bonita”, relatou.

A artista valoriza as artes manuais como legado indígena e as cores características da estética marajoara. “A coleção traz o vermelho, preto e off-white de forma predominante. São acessórios produzidos com cerâmicas, redes de pesca, conchas e elementos naturais, usados na confecção de colares, braceletes e brincos”, explicou.

As bolsas foram criadas com tecidos crus em algodão e linho, com destaque para os grafismos em ponto cruz e rede de pesca inspirados na cultura pesqueira da região. As vestimentas que complementam a coleção foram todas feitas de 100% algodão e linho puro, não havendo plástico na composição. O resultado do projeto será apresentado em desfile e documentário com imagens das pesquisas, que destacam elementos históricos e imagéticos da região.

Cultura cabocla

Além da visita ao Museu do Marajó e localidades da região, a pesquisa da desiger paraense para o projeto de moda foi conduzida por meio de levantamento bibliográfico de Denise Schaan e entrevistas com a escritora Ana Linhares, historiadores locais e líderes comunitários de Cachoeira do Arari, para compreender as raízes, símbolos e elementos que caracterizam a cultura e a história da região.

Ainda de acordo com Jacke, “a coleção é uma homenagem à cultura marajoara e seus elementos visuais, estéticos e simbólicos, valorizando os saberes tradicionais”. A artista enfatizou ainda que o desfile será uma oportunidade de apresentar ao público a riqueza da cultura marajoara, destacando a importância do Museu do Marajó na preservação da história e cultura da região e sua influência na estética brasileira.

Agende-se

Marajó Ancestral - Apresentação da coleção de moda de Jacke Carvalho

Data: 05/01

Hora: 19h

Local: Galeria Vicente Salles (Memorial dos Povos) - Av. Gov. José Malcher, 257 - Nazaré

Entrada gratuita de acordo a lotação do espaço