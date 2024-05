Miriti Fest 2024 celebra o orgulho e tradição na 20ª edição do festival

A produção diversa dos brinquedos e objetos de miriti serão o centro das atenções no Miriti Fest 2024 que ocorrerá neste ano de 10 a 12 de maio, na Praça da Bandeira, em Abaetetuba. O evento organizado pela Prefeitura de Abaetetuba destaca as múltiplas formas e usos do matéria-prima amazônica por meio do talento e da criatividade dos artistas que fazem de Abaetetuba a capital mundial dos brinquedos de miriti.

Neste ano o festival tem como tema “20 anos de orgulho e tradição” para ressaltar o legado construído pelos artesãos do município. O Miriti Fest terá ainda uma variedade de atividades e entretenimento para toda a família. O festival contará com apresentações musicais de grandes nomes como Nilson Chaves, Pinduca, Kim Marques, Fruto Sensual, Banda Magníficos, e outros. Além de experiências gastronômicas com pratos tradicionais da Amazônia.

Artesanato em miriti retrata religiosidade e outros aspectos do cotidiano amazônico (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

“O miriti foi como eu criei meus filhos e hoje eles estão trabalhando junto comigo”, conta o mestre Raimundo Miranda, que participa desde a sua primeira edição do festival. O coração do festival é a vibrante feira de artesanato de miriti, um verdadeiro tesouro de criatividade e habilidade, onde os 40 artesãos locais exibem suas obras-primas feitas à mão, cada uma contando uma história única.

Os visitantes poderão conhecer a riqueza da cultura amazônica por meio dos brinquedos, cestarias delicadas e outras peças de arte feitas de miriti. Cada item é uma expressão autêntica da tradição local, transmitindo não apenas a beleza da natureza, mas também a herança cultural passada de geração em geração.

“O Miriti Fest envolve toda uma cadeia produtiva onde o principal ator é o artesão e o artesanato de miriti, mas também beneficia centenas de pessoas no município”, aponta a Prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, que destaca o fortalecimento da economia criativa. O projeto “Brinquedo da Gente” é um desses incentivos que neste ano distribuirá mais de 1.500 vales no valor de R$ 70, para as crianças das creches do município.

O investimento previsto para o projeto é de aproximadamente R$ 112 mil, direcionado aos artesãos que estarão participando como expositores. O Miriti Fest espera ser um momento de celebração e gratidão pela rica herança cultural da Amazônia e pela dedicação dos artesãos que mantêm viva essa tradição.

Serviço: Miriti Fest 2024

Data: de 10 a 12 de maio, na Praça da Bandeira, em Abaetetuba

Apresentações de Nilson Chaves, Pinduca, Kim Marques, Fruto Sensual, Banda Magníficos

Entrada franca