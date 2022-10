TCE-PA realiza programação do Círio com exposições de obras em miriti

A arte abstrata em miriti é o destaque da nova exposição no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego, do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), que foi aberta na última quarta-feira (28), às 10h.

A exposição “NatCultura – Sustentabilidade”, do artista plástico Francelino Mesquita, apresenta aos visitantes peças abstratas feitas com a palmeira do miriti e demais fibras regionais, cujo uso é marcante na cultura popular paraense com a fabricação de brinquedos e demais artefatos que encantam principalmente durante a Festividade de Nossa Senhora de Nazaré.

De acordo com o escritor João Jesus Paes Loureiro, que faz o texto de apresentação da mostra, ao trabalhar a partir de materiais da natureza, Francelino Mesquita testemunha o valor que ela representa e sua relação com a cultura artística. Ele não vê a natureza como pilha de dinheiro para poucos. A natureza para ele é coextensiva à humanidade. Condição essencial da vida seja, da mãe terra, como de todas as gerações de filhos que nela sempre viveram. A perda fatídica da natureza significa mortalidade de uma civilização.

Mesmo diante dos riscos a que a floresta amazônica vem sendo submetida, Francelino Mesquita não produz uma arte de melancolia, mas afirma a sua alegria em criar. Faz “a revelação de seus valores encarnados. Revelar o que perdemos sem que as pessoas ainda tenham consciência disso”, como explica Paes Loureiro.

Para Francelino, a exposição “NatCultura – Sustentabilidade” é uma grande oportunidade para mostrar a sua arte como artista plástico. “Esse espaço cultural que é muito importante em nosso estado, pois não temos grandes galerias de arte. Venho com muita alegria expor a minha produção artística que tem muito a ver com o nosso patrimônio cultural, o nosso miriti. Então o público vai se deparar com uma produção dessa matéria-prima que é muito importante para a nossa cultura, para o nosso estado, para a natureza. Que o público também possa se sensibilizar com a questão da preservação da natureza”, disse Mesquita.

Exposição “Canoas de Promesseiros”

Com o tema “Contando uma história de fé”, a exposição Canoas de Promesseiros, do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), que iniciou na última sexta-feira (29), apresenta nos espelhos d’água do edifício-sede da instituição uma das principais romarias da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, a Procissão Fluvial, com 200 barquinhos em miriti.

A homenagem é realizada há 12 anos pelo TCE à Padroeira dos paraenses e aos artesãos do município de Abaetetuba, responsáveis pela confecção dos barquinhos.

Durante a programação do Círio, a exposição que já é tradição, atrai milhares de visitantes ao local, encantando a todos com o cenário lúdico, colorido e criativo da procissão religiosa em miniatura. Quem transita pelas imediações do Tribunal de Contas se encanta com a beleza da Canoas de Promesseiros.

Para a Presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima, a Canoas de Promesseiros retrata a vida de milhares de paraenses que manifestam a devoção incondicional à Virgem de Nazaré, além de colocar em evidência elementos marcantes da realidade local: os rios amazônicos, a religiosidade e a cultura do miriti, a qual garante o sustento de dezenas de artesãos de Abaetetuba.

“A exposição Canoas de Promesseiros é uma demonstração de apreço que todos os anos o TCE-PA faz à maior manifestação religiosa do Brasil, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Como uma instituição paraense, o Tribunal de Contas não poderia ficar indiferente à cultura de nosso povo, expressando toda a sua reverência à festividade e aos artistas populares que fazem do Círio um momento muito especial para todos nós”, disse a Conselheira Lourdes Lima.

Novidade

Em 2022, a mostra dos barquinhos de miriti vem acompanhada da apresentação de uma linha do tempo com os principais momentos do projeto em mais de uma década de existência, evidenciando o papel sociocultural da proposta que também marca as comemorações dos 75 anos do TCE.

Após o fim da exposição, marcado para o dia 24 de outubro, os barquinhos de miriti serão doados a alunos da rede pública estadual de ensino, fazendo a alegria da garotada.

Serviço:

Exposição “Natcultura -Sustentabilidade”, do artista plástico Francelino Mesquita

Local: Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Mores Rêgo

Período de visitação: de 28 de setembro a 28 de outubro

Horário: das 8h às 14h

Exposição Canoas de Promesseiros 2022 - “Contando uma história de fé”

Período de visitação: de 29 de setembro a 24 de outubro

Local: espelhos d’água do edifício-sede do TCE-PA – Bairro de Nazaré