Mirella Santos e Ceará mostram prejuízos em mansão após invasão de assaltantes

Nesta terça-feira (11), a influenciadora Mirella Santos e o marido Ceará mostraram a mansão onde moram após a invasão dos assaltantes. As cenas mostram objetos e móveis revirados e estrututras da casa quebradas.

VEJA MAIS

"Não ia nem postar o vídeo, mas agora eu posso. Eu estava descansando com minha família no interior. Voltei às pressas e me deparei com a casa assim", disse Ceará. "A porta do corredor arrombada", continuou ele.

Segundo o humorista, um dos cômodos com mais estragos é o quarto da filha deles, Valentina. "As pessoas acham que tem cofre atrás dos quartos. O que mais me doeu foi o quarto da Valentina. Arrombaram aqui, mas não levaram nada", afirmou.

A porta do quarto principal, onde dorme o casal, foi arrombada e documentos foram revirados. "Eles levaram coisas que levamos anos e anos para conseguir. Coisas de valor", revelou o empresário.

Quem deu a nóticia do furto nas redes sociais foi Mirella. Em diversos vídeos nos stories, a influenciadora contou aos prantos o ocorrido. "A gente foi para um hotel fazenda em família. Arrombaram a minha casa em São Paulo e roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito para conquistar. Vim de família simples e sei como foi difícil, nada foi fácil para a gente. Nunca roubei nada de ninguém, nunca fui de ostentar. Dá uma dor de impotência e insegurança", revelou ela.

No vídeo, ela também contou que os assaltantes levaram diversos objetos de valor da mansão. "Me roubaram joias, bolsas, relógios... Levaram tudo! Não é só o valor. Tem valor afetivo, presentes da minha filha, aliança do meu avô que já faleceu, aliança de noivado que o meu marido me deu... Coisas afetivas, que eu aguardava com o maior carinho. Eles me levaram tudo. Levaram o cofre inteiro. Mas eu acredito que os policiais vão conseguir recuperar isso", desabafou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)