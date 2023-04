O que rolou na madrugada desta terça, 11, no BBB 23? DR, choro e trocas de farpas

A madrugada desta terça-feira, 11, no BBB 23, após o Jogo da Discórdia só aumentou a tensão entre os brothers e sisters e serviu troca de farpas e até exposed. Na dinâmica, os participantes levaram os emojis do Queridometro do virtual para o real e a madrugada rendeu choro, pedido de desculpa e DR de casal. Confira!

Fred Nicácio já havia aconselhado Sarah Aline a respeito de Ricardo, o que gerou um climão entre o casal. No jogo Fred expôs após a fala da psicóloga afirmando que Ricardo não faz parte do top 3 dela. Sarah ficou muito abalada após o Jogo da Discórdia e confessou que não consegue mais falar sobre jogo.

Fred chorou no quarto após o Jogo da Discórdia e disse que não gostaria de sair do reality, que quer ficar na casa. Ele, Bruna Griphao e Sarah Aline estão no Paredão.

Aline wirley perguntou a Ricardo o que Fred Ricardo falou dela no Quarto Deserto, e ele respondeu que ela foi considerado "planta".

Sarah Aline voltar a falar sobre o exposed de Fred Nicácio, antes de dormir. Abraçada com Ricardo no edredom, a psicóloga admitiu que errou e em seguida ela se declarou a Ricardo, que agradeceu o apoio."Você é muito especial. Gosto muito do carinho que você tem por mim, é recíproco. Me sinto segura", disse Sarah.