Minissérie paraense que faz releitura de Contos Amazônicos abre inscrições para atores

A nova minissérie paraense “5 para 1/2 Noite”, baseada na obra 'Contos Amazônicos (1893)', irá abrir inscrições para seleção de atores e atrizes em Belém. A obra audiovisual contará com cinco episódios com duração de 26 minutos, em narrativas independentes.

Produzida pela Golgan Filmes, em parceria com o produtor de elenco Dario Jaime, a série adapta 5 dos 9 contos do último livro publicado pelo paraense Inglês de Sousa.

A direção da série ficará na responsabilidade de Jane Covre profissional multimídia, tem mais de 12 anos de carreira como roteirista, diretora, coordenadora e produtora executiva de diversas produções audiovisuais, com foco em documentários institucionais e campanhas educativas.

De acordo com Jane, a série abordará diversos mitos amazônicos que sofrem uma releitura audiovisual através da narrativa.

“Através de figuras míticas da Amazônia como o Boto, a Matinta Pereira e o Curupira, a minissérie irá preservar a valorização da Amazônia e a riqueza de detalhes, características principais da obra de Inglês de Sousa, com uma releitura audiovisual de elementos sobrenaturais”, explica a diretora.

Elenco paraense

Os atores da série serão escolhidos pelo diretor, escritor e roteirista Dario Jaime Sousa, que produzirá o elenco. Ele explica que as narrativas da obra audiovisual serão profundas e se aproximarão muito do público jovem

“A adaptação da obra do Inglês de Sousa é importante em vários aspectos, dentre eles a divulgação da literatura paraense, que é extremamente potente. Nossas narrativas são profundas e entrelaçadas com a natureza e o místico. Outro ponto importante é a aproximação dessas narrativas com o público jovem, acredito que filmar nossas próprias histórias é uma espécie de salvaguarda de memória”, destaca Jaime, que já participou de cerca de 20 produções nacionais, entre séries de TV, clipes e filmes como Ribeirinhos do Asfalto e Amazônia Oculta.

Ele também destaca o grande desafio e a satisfação em produzir um elenco diverso para esta série.

“Levantar um elenco para cinco episódios diferentes tem sido um desafio para mim, mas tem sido também um prazer. Nosso elenco contará com grandes nomes das artes cênicas e com jovens atores e atrizes paraenses que irão entregar um belíssimo trabalho para as telas”, pontuou o preparador de elenco

Sobre o escritor Inglês de Sousa

Nascido em Óbidos, interior do Pará (1853), o escritor, advogado, jornalista, professor e político Inglês de Sousa introduziu o Naturalismo na literatura brasileira e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Sua obra de maior sucesso foi o romance “O Missionário” (1891)

A série “5 para 1/2 Noite” será produzida com recursos da Lei Paulo Gustavo, Governo do Pará e Secretaria de Cultura do Estado do Pará- SECULT.

Serviço:

Inscrições para elenco da série “5 para 1/2 Noite

Interessados em participar do elenco da minissérie “5 para 1/2 Noite, entrar em contato pelo e-mail golganfilmes@gmail.com ou pelo whatsapp (91) 982231434

Material a ser enviado: portfólio com fotos e vídeo curto, de 1 minuto, com apresentação.