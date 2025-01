Minissérie paraense finaliza gravações com nomes globais no elenco

A minissérie 5 para 1/2 Noite, adaptação dos Contos Amazônicos, de Inglês de Sousa, entra nas últimas semanas de gravação. A diretora, Jane Covre, da Golgan Filmes, reforçou o time da produção com um trio de atores paraenses de renome nacional: Goretti Ribeiro, Mony Gester e Guto Galvão. Eles participaram de novelas globais, e filmes premiados como Eu, Nirvana, e Pureza. Com informações da assessoria.

“Entramos nas duas últimas semanas de gravações com o sentimento de dever cumprido e muito prazer por um trabalho estimulante. Além de revelar talentos, valorizamos nomes paraenses já reconhecidos a nível nacional, lhes dando a oportunidade de viver personagens do folclore amazônico, em pleno ano de COP 30. Estamos apostando que a minissérie será um sucesso e irá despertar o interesse dos streamings em um momento que as histórias das florestas estão no foco do mundo”, destacou Jane Covre, diretora da produção.

Através de figuras míticas da Amazônia como o Boto, a Matinta Pereira, a Cobra Grande e o Curupira, a minissérie 5 para 1/2 Noite irá preservar a valorização da Amazônia e a riqueza de detalhes, características principais da obra de Inglês de Sousa, com uma releitura audiovisual de elementos sobrenaturais.

Minissérie entra nas últimas semanas de gravação (Divulgação)

Experiência e estrelas em ascensão

Além de Goretti Ribeiro, Mony Gester e Guto Galvão, contratados para essa fase final de gravações, Adriano Barroso, Astrea, Natal Silva, Paulo Larrat, Mauro Barbalho, Taynara Garcia e Marta Ferreira também fazem parte do elenco estrelado da produção.

“A Amazônia é intimidadora, e possui os encantos, os mistérios e histórias mais incríveis que já conheci. Por isso, estar inserida nesse contexto de linguagens Amazônicas no cinema, pra mim, é um privilégio. E fico ainda mais feliz quando nós, artistas da terra, somos chamados para contá-las”, revelou a atriz Goretti Ribeiro.

O desafio da caracterização

A minissérie será encerrada trazendo para as telas o conto Acauã, o mais lido da literatura paraense, que traz o fascínio da lenda da Cobra Grande. Um dos maiores desafios ao longo dos cinco episódios da minissérie vem sendo a caracterização dos personagens, com a fidelidade de detalhes que a composição das lendas amazônicas exige.

A missão foi dada a uma referência quando é preciso dar cara e alma aos personagens através da maquiagem.

A paraense Sônia Penna, a “Sonhão”, mora no Rio de Janeiro há mais de 30 anos e aceitou o seu primeiro trabalho numa minissérie regional sabendo da responsabilidade que iria ter.

Desde o seu primeiro filme, Brincando nos Campos do Senhor, de Hector Babenco, em 1989, Sonhão assinou seu nome na caracterização de mais de 40 produções, entre filmes, minisséries, novelas e peças de teatro. O currículo exibe ainda cinco prêmios, de melhor caracterização, pelas seguintes obras: A Muralha (TV Globo), Hans Staden (longa), dois prêmios por Madame Satã (filme), e Nirvana, de Roger Elarrat (filme paraense ainda não lançado)

“A maior dificuldade vem sendo o clima úmido da nossa região. Temos que usar produtos específicos e fazer vários testes de câmera antes de montar os personagens. Mas estou muito feliz por estar trabalhando com as lendas daqui, um tema fascinante”, ressaltou Sônia Penna.

A série 5 para 1/2 Noite está sendo produzida com recursos da Lei Paulo Gustavo, Governo do Pará e Secretaria de Cultura do Estado do Pará- SECULT.