Netflix libera trailer da temporada final de Sintonia; intérprete de Nando esteve em Belém

O ator Christian Malheiros viveu dias intensos em Belém. No fim de 2024, ele esteve na capital paraense como convidado do Festival Psica e compartilhou no seu perfil no Instagram, momentos únicos dessa viagem.

“Momentos Amazônicos”, escreveu em uma das publicações, que era dividida entre cliques de cidade das mangueiras.

Ele tomou banho de rio, passeou no Ver-o-Peso e curtiu muito as atrações do festival.

Mas agora, iniciando 2025, o ator compartilhou nas suas redes sociais, nesta terça-feira (07), imagens da oficial da quinta temporada de Sintonia, série da Netflix. “Do começo ao fim sempre foi nóis por nóis! Nosso último corre chega dia 05 de fevereiro. Só na @netflixbrasil”, escreveu Christian.

Na produção ele vive Nando, que faz parte do trio que ainda tem Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê). Desde 2019 no ar, Sintonia é a maior franquia original da Netflix no Brasil e, em 2023, alcançou o primeiro lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa. O título possui hoje o maior número de temporadas de qualquer série original já produzida pela Netflix no Brasil, reforçando o legado e a potência da produção para o audiovisual brasileiro.

O trailer oficial da quinta temporada também foi divulgado pela Netflix nesta terça-feira (07). Nos episódios finais da série, o trio enfrenta desafios intensos que podem mudar o rumo de suas vidas para sempre.

As primeiras imagens da nova temporada de Sintonia revelam que as escolhas de cada personagem serão determinantes para o futuro da amizade do trio. Doni e Rita terão que seguir seus próprios caminhos, seja perseguindo seus sonhos ou encarando visitas importantes do passado que trazem surpresas. Já Nando se depara com propostas arriscadas e precisa tomar decisões que impactarão o seu futuro e daqueles ao seu redor. Vínculos são colocados à prova na última temporada da série, e tudo pode acontecer.