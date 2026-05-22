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Minissérie fala de crise e reconstrução da Seleção Brasileira na ESPN

“Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo” revisita os últimos 20 anos da equipe nacional, do fracasso em 2006 à chegada de Carlo Ancelotti

O Liberal
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A minissérie documental “Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo” estreia neste sábado, 23 de maio, no Disney+ e na ESPN. A produção propõe uma reflexão sobre as últimas duas décadas da Seleção Brasileira (Divulgação/ ESPN)

A minissérie documental “Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo” estreia neste sábado, 23 de maio, no Disney+ e na ESPN. A produção propõe uma reflexão sobre as últimas duas décadas da Seleção Brasileira, abordando a frustrante campanha da Copa do Mundo de 2006 até o cenário atual de renovação com o técnico Carlo Ancelotti.

Dividida em dois episódios de 56 minutos, a obra revisita o período em que a equipe brasileira, então liderada pelo estrelado “Quadrado Mágico”, viu ruir a era do chamado “Joga Bonito”. A eliminação da Seleção na Alemanha, em 2006, marcou, segundo a produção, o início de um distanciamento gradual entre o time e os torcedores brasileiros.

Da frustração de 2022 à nova esperança

O afastamento entre a Seleção e sua torcida atingiu um de seus momentos mais simbólicos na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Naquela ocasião, parte da torcida brasileira chegou a apoiar a Argentina de Lionel Messi, e a possibilidade de um treinador estrangeiro assumir o comando da equipe nacional passou a ser vista com naturalidade.

Agora, duas décadas após os eventos de 2006, a minissérie retrata um cenário de reconstrução da esperança. Sob o comando de Carlo Ancelotti e com uma nova geração de atletas em ascensão, a produção foca no retorno do otimismo em torno da Seleção Brasileira e na expectativa pela conquista do hexacampeonato mundial.

Depoimentos e análises exclusivas

“Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo” reúne depoimentos exclusivos de figuras que participaram diretamente dessa trajetória. Entre eles estão:

  • Luiz Felipe Scolari
  • Cafu
  • Danilo
  • Oscar
  • Paulinho
  • Luis Fabiano
  • Juninho Paulista

A produção também conta com análises de renomados jornalistas, como Tomer Savóia, Gláucia Santiago, Mauro Naves, André Kfouri e André Plihal.

Aquecimento para a Copa do Mundo de 2026

A estreia da minissérie faz parte do aquecimento da ESPN e do Disney+ para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. O próximo Mundial será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, com início em 11 de junho.

Para o torneio, a marca promete uma ampla operação jornalística, com equipes brasileiras atuando diretamente dos países-sede e integração com profissionais da ESPN em toda a América Latina. Recentemente, a emissora anunciou uma parceria com a Casa Rede Ronaldo, espaço idealizado por Ronaldo Nazário em Miami, que reunirá jornalistas, influenciadores e celebridades durante o evento.

Criada pelas equipes de Audiovisual e Digital da ESPN, a minissérie propõe uma reflexão aprofundada sobre o passado, o presente e o futuro da Seleção Brasileira, a equipe mais vencedora da história das Copas do Mundo.

Horários de exibição

Os dois episódios de “Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo” estarão disponíveis no Disney+ a partir do dia 23 de maio.

Na mesma data, o primeiro episódio será exibido pela ESPN às 22h. O segundo capítulo irá ao ar uma semana depois, no dia 30 de maio, também às 22h, pela mesma emissora.

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Palavras-chave

Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo

Copa do Mundo de 2006

ESPN,
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