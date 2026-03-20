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'Mini Glória Maria', estudante de jornalismo vira estagiária do 'Altas Horas'

A jovem Mirella Archangelo, fã de Glória Maria desde os 11 anos, realiza o sonho de atuar nos bastidores do programa de Serginho Groisman

Jennifer Feitosa
fonte

Mirella Archangelo, que se tornou viral imitando Glória Maria, fará parte da equipe do Altas Horas após pedido no palco (Instagram @mirella_archangelojm)

A jovem Mirella Archangelo, conhecida como "Mini Glória Maria", iniciou um estágio no programa "Altas Horas", da TV Globo. A estudante de jornalismo, fã da apresentadora desde os 11 anos, realiza agora o sonho de atuar nos bastidores da atração de Serginho Groisman.

Mirella Archangelo se destacou nacionalmente por recriar reportagens com o estilo da jornalista Glória Maria. Sua atuação chamou a atenção, e a jovem agora tem a oportunidade de integrar os bastidores de um programa de televisão.

A estudante de jornalismo Mirella Archangelo cursa o segundo ano da faculdade. Durante sua participação no programa "Altas Horas", ela manifestou o desejo de trabalhar na área, evidenciando sua paixão pela profissão que escolheu.

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Pedido no palco e confirmação de Serginho Groisman

Mirella Archangelo formalizou seu desejo no palco do programa. Em resposta a perguntas sobre seus objetivos profissionais, ela pediu ao apresentador: “uma das primeiras ideias é ser contratada por você”. O público presente aplaudiu a iniciativa da estudante.

Serginho Groisman confirmou o estágio pelas redes sociais. O apresentador compartilhou trabalhos feitos pela estudante de jornalismo nos bastidores do "Altas Horas". Ele afirmou: “Prometido e cumprido. Ela vai ficar vivenciando durante um tempo os bastidores, pois mora em Ribeirão Preto”, sem especificar a duração do compromisso.

Entusiasmo com a nova experiência

A estudante relata seu entusiasmo com a experiência no programa de Serginho Groisman. Mirella Archangelo comentou sobre a nova fase: “Estou gostando, uma experiência nova e está sendo muito legal conhecer o Altas Horas. Muito feliz”.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

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