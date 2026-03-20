'Mini Glória Maria', estudante de jornalismo vira estagiária do 'Altas Horas'

A jovem Mirella Archangelo, conhecida como "Mini Glória Maria", iniciou um estágio no programa "Altas Horas", da TV Globo. A estudante de jornalismo, fã da apresentadora desde os 11 anos, realiza agora o sonho de atuar nos bastidores da atração de Serginho Groisman.

Mirella Archangelo se destacou nacionalmente por recriar reportagens com o estilo da jornalista Glória Maria. Sua atuação chamou a atenção, e a jovem agora tem a oportunidade de integrar os bastidores de um programa de televisão.

A estudante de jornalismo Mirella Archangelo cursa o segundo ano da faculdade. Durante sua participação no programa "Altas Horas", ela manifestou o desejo de trabalhar na área, evidenciando sua paixão pela profissão que escolheu.

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Pedido no palco e confirmação de Serginho Groisman

Mirella Archangelo formalizou seu desejo no palco do programa. Em resposta a perguntas sobre seus objetivos profissionais, ela pediu ao apresentador: “uma das primeiras ideias é ser contratada por você”. O público presente aplaudiu a iniciativa da estudante.

Serginho Groisman confirmou o estágio pelas redes sociais. O apresentador compartilhou trabalhos feitos pela estudante de jornalismo nos bastidores do "Altas Horas". Ele afirmou: “Prometido e cumprido. Ela vai ficar vivenciando durante um tempo os bastidores, pois mora em Ribeirão Preto”, sem especificar a duração do compromisso.

Entusiasmo com a nova experiência

A estudante relata seu entusiasmo com a experiência no programa de Serginho Groisman. Mirella Archangelo comentou sobre a nova fase: “Estou gostando, uma experiência nova e está sendo muito legal conhecer o Altas Horas. Muito feliz”.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)