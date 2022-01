'Minha mãe é uma peça 3' foi o longa-metragem de maior audiência em 2021 na Globo

O filme Minha Mãe É Uma Peça 3 foi o de maior audiência na TV Globo em 2021. Protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, que morreu em decorrência de complicações da covid-19 no ano passado, o longa-metragem foi visto por 40 milhões de pessoas na telinha. Os dados foram divulgados pela Globo Filmes.

Em 2021, a Globo exibiu 222 longas nacionais em diversas faixas horárias, sendo 174 coproduzidos pela empresa.

Minha Mãe é uma Peça 3 foi transmitido no 'Cinema Especial' em homenagem ao ator Paulo Gustavo no dia 5 de maio. O filme fez 24 pontos de média no Painel Nacional de Televisão (PNT).

Outros dois grandes sucessos brasileiros foram Os Parças 2, exibido no 'Tela Quente' do dia 12 de abril e visto por mais de 31 milhões de pessoas, e Um Tio Quase Perfeito, estrelado por Marcus Majella, assistido por mais de 25 milhões de pessoas, na 'Sessão da Tarde' do dia 28 de julho.