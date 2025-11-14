Millie Bobby Brown se revolta com fotógrafo em pré-estreia de 'Stranger Things': 'Sorria você'

Millie Bobby Brown participou da pré-estreia da quinta temporada de Stranger Things em Londres nesta quinta-feira, 13, e se revoltou quando um dos fotógrafos presentes no evento pediu para ela sorrir. A atriz, que parou no tapete vermelho e posou para fotos fazendo o tradicional carão, mais séria, não gostou quando ouviu o pedido: "Sorrir? Sorria você!", devolveu, antes de se retirar.

No vídeo que circula nas redes sociais, a atriz de 21 anos dá as costas aos fotógrafos após o momento, e vai para outra área do evento. No entanto, em outras imagens, ela aparece sorrindo, acompanhada de Noah Schnapp ou conversando com fãs e imprensa.

Fãs apoiaram a atitude de Millie após assistirem ao vídeo. "Ela disse exatamente como eu teria dito. Se alguém quiser que eu sorria, é melhor me dar um motivo", opinou uma mulher no X, antigo Twitter. Já outros lembraram da cantora Chappell Roan, que se desentendeu com um fotógrafo que a mandou "calar a boca" durante o MTV Movie Awards do ano passado.

Temporada final de Stranger Things

A quinta e última temporada de Stranger Things estreia na Netflix ainda neste ano, em três partes. De volta a Hawkins, a trama promete responder perguntas em aberto sobre o Mundo Invertido e Eleven. Os quatro primeiros episódios chegam ao streaming no próximo dia 26 de novembro, às 22h (horário de Brasília).