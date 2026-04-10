Millie Bobby Brown deixa elenco de filme esportivo da Netflix e longa é cancelado

A saída de Millie Bobby Brown do elenco de Perfect, novo drama esportivo da Netflix, acabou por encerrar a produção do longa. Segundo fontes ouvidas pelo Deadline, a atriz teria tido divergências criativas com os produtores.

A artista estava escalada para dar vida a Kerri Strug, uma ginasta olímpica. O filme contaria a história da atleta. A ideia da produção era navegar ao longo de sua trajetória e a participação da equipe feminina de ginástica dos EUA de 1996, lembrada como Sete Magníficas.

A ginasta entrou para a história do esporte, já que exerceu papel fundamental na conquista do primeiro lugar por equipes. À época, a atleta estava lesionada, mas, mesmo bastante ferida, executou um salto sobre a mesa.

O marco tornou-se ainda mais memorável quando, após a realização da manobra, o tornozelo de Strug cedeu e a atleta caiu, tendo que ser socorrida por seu treinador.

Mudanças anteriores na produção

A saída de Brown não foi a primeira mudança que o filme passou antes de seu cancelamento oficial. A atriz trabalharia ao lado de Gia Coppola, na direção e Ronnie Sandahl no roteiro. No início de 2025, a cineasta acabou por deixar a sua posição, sendo substituída por Cate Shortland.