Miguel Picanço faz pré-lançamento do livro 'Comida Cabocla' durante live

O livro “Comida cabocla, uma questão de identidade na Amazônia – desde uma perspectiva fotoetnográfica”, de Miguel Picanço, terá pré-lançamento virtual, neste sábado, dia 20, às 18h, por meio da plataforma Google Meet.

“O leitor vai encontrar os modos de comer e de viver dos caboclos e das caboclas que povoam as comunidades rurais da Amazônia Atlântica, do Nordeste paraense. A obra vai revelar um pouco do que somos e do que comemos”, diz o autor paraense, professor -pesquisador de Ciências Sociais, com estudos na Universidade de Barcelona, na Espanha.

Segundo Miguel Picanço, o livro vai mostrar por meio de fotografias e de depoimentos experiências de sociabilidades e de comensalidades que tratam não apenas dos modos de viver dos habitantes, mas também de seus modos de comer alimentos como avoado e virada de camarão, entre outros.

“E histórias como as do seu Sebastião, que faz farinha d’água na comunidade de Araí, no meio rural de Augusto Côrrea, na região Bragantina”, diz o autor, que é professor de Sociologia nas secretarias de educação do Estado do Pará (Seduc) e do Município de Belém (Semec).

O livro está sendo editado pela Paka-Tatu, encontra-se no prelo e em fase de finalização. E da live, participam os professores Andrés Fernando (Ar fey/ Venezuela), José Rogério Lopes, Maria Eunice Maciel (UFRGS), Sidiana Macêdo (Alere/UFPA) e Susane Rabelo (Toró Gastronomia Sustentável). Informação pelo Instagram @mivanbri e neste link.