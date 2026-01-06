Capa Jornal Amazônia
Mickey Rourke nega envolvimento com vaquinha para não ser despejado

Estadão Conteúdo
fonte

Rourke descreveu a vaquinha como "humilhante e embaraçosa". (Reprodução)

O ator e boxeador Mickey Rourke publicou um vídeo no Instagram nesta terça-feira, 6, em que negou ter envolvimento com uma vaquinha criada para que não fosse despejado da casa onde mora. No domingo, 4, diversos veículos norte-americanos haviam divulgado que a ação tinha iniciativa de uma amiga próxima do ex-galã dos anos 1980 com aval dele.

Rourke descreveu a vaquinha como "humilhante e embaraçosa". "Se eu precisasse de dinheiro, eu não pediria por caridade. Não é meu estilo. Eu faria de outra forma", disse o ator no vídeo.

Ele falou sobre as dificuldades financeiras que enfrentou recentemente, mas reafirmou que tem "um teto e comida". "A covid e a greve dos roteiristas acabaram com meu dinheiro, mas eu estava em uma situação muito ruim no lugar que eu alugava. Tudo estava bem por cinco ou seis anos, e então dois canalhas de Nova York compraram a casa e não consertaram nada Mas eu jamais pediria um centavo a estranhos, fãs ou qualquer pessoa", disse.

A ação foi divulgada na plataforma GoFundMe e já ultrapassou a meta de doações. A vaquinha pretendia arrecadar US$ 100 mil (cerca de R$ 544 mil) e conseguiu mais de US$ 102 mil (cerca de R$ 549 mil). O maior valor veio de um doador anônimo, que ofereceu US$ 5 mil (cerca de R$ 26,9 mil).

Nos comentários, os doadores expressaram carinho por Rourke. "Um grande ator, isso é muito triste", escreveu um deles. "Deus te abençoe, Mickey. Obrigada por todas as contribuições ao cinema", disse outro.

Rourke afirmou que, após o caso, vai acionar o seu advogado. Ele pediu para que as pessoas parem de fazer doações. "Peguem seu dinheiro de volta", disse aos que já doaram.

Quem é Mickey Rourke?

Rourke protagonizou filmes nos anos 1980 como Nove e Meia Semanas de Amor (1986). No auge do sucesso, ele resolveu abandonar a atuação para se dedicar ao boxe. O esporte lhe causaria lesões faciais e lhe exigiria cirurgias de reconstrução.

No início do milênio, ele retornou às telas e chegou a vencer um Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por O Lutador (2008). Ele também foi indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo trabalho.

No ano passado, ele voltou à mídia para participar do reality Celebrity Big Brother UK, versão britânica do Big Brother. O ator foi convidado a se retirar por "uso de linguagem inadequada" após uma discussão com Chris Hughes e o uso de termos homofóbicos com a cantora e apresentadora JoJo Siwa.

