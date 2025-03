Mick Jagger no Oscar? Brasileiros brincam: ‘Vai desfazendo, Senhor’; entenda a fama de ‘azarado’

A presença de Mick Jagger na cerimônia do Oscar 2025, que acontece na noite deste domingo (02/03), em Los Angeles, virou assunto nas redes sociais. Os brasileiros, sempre atentos, começaram a brincar com a suposta "maré de azar" do vocalista dos Rolling Stones, especialmente porque o Brasil disputa três prêmios na premiação: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”.

No "X", antigo Twitter, os internautas reagiram com memes e mensagens bem-humoradas sobre a coincidência. O humorista Paulo Vieira foi um dos que entrou na brincadeira. “O Mick Jagger em uma competição em que o Brasil está concorrendo. Mau sinal! Vai desfazendo senhor todo nó do inimigo, vai quebrando e amassando essa demanda”, publicou.

Outra usuária também se manifestou: "Não gosto da presença do Mick Jagger, pois já sabemos que ele traz azar para o Brasil. Vai quebrando, Senhor, toda maldição”.

Como começou a fama de ‘pé-frio’

A superstição em torno do cantor surgiu na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na época, Jagger torceu para os Estados Unidos, eliminados por Gana, e depois para a Inglaterra, que perdeu para a Alemanha.

Em 2014, no Brasil, a fama só cresceu. O vocalista dos Rolling Stones esteve no Mineirão assistindo à histórica goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre a Seleção Brasileira.

Já em 2018, na Rússia, a "tradição" continuou. Jagger acompanhou a semifinal entre Inglaterra e Croácia, e viu os ingleses serem eliminados.