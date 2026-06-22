Michel Alcoforado leva livro 'Coisa de Rico' para o teatro

Depois de se tornar um dos maiores fenômenos editoriais de 2025, com mais de 160 mil exemplares vendidos, Coisa de Rico chegará os palcos. O antropólogo Michel Alcoforado estreia o espetáculo Coisa de Rico: Outras Histórias nos dias 21 e 22 de agosto, no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda.

Apresentada como um monólogo, a montagem nasce das pesquisas que deram origem ao livro e amplia a investigação sobre os comportamentos, hábitos e códigos que ajudam a definir os mais endinheirados no Brasil. Ao longo de cerca de 70 minutos, Michel compartilha relatos, observações e reflexões sobre pertencimento, identidade e distinção social.

No palco, o pesquisador se debruça sobre aquilo que define como o "teatro da elite": um conjunto de sinais, objetos, ambientes e gestos que comunicam posição social e ajudam a estabelecer fronteiras simbólicas entre quem faz parte de determinados grupos e quem permanece à margem deles. O espetáculo também aborda as transformações provocadas pela própria pesquisa em sua trajetória pessoal.

O monólogo tem roteiro desenvolvido em parceria com Afonso Capellaro, que trabalhou em programas como Greg News e Que História É Essa, Porchat?. A realização é da Queremos!, produtora responsável por festivais e apresentações musicais no País.

Serviço

Coisa de Rico: Outras Histórias Quando: 21 e 22 de agosto Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca Endereço: Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo Ingressos: à venda pelo site da Uhuul Valores: a partir de R$ 70